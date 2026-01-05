Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr

Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr

05.01.2026 6:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Nadšení z umělé inteligence už nebude tak plošné, bude se více vybírat. Pro CNBC to uvedl Rick Sherlund ze společnosti Wedbush Securities. V roce 2026 tak už nebude tolik prostoru pro „monolitické sázky“ na AI, budou se více zkoumat jednotlivé podnikatelské modely. Podle experta se také dá čekat výrazný růst počtu společností nově vstupujících na akciový trh.

V novém roce se dá čekat i růst počtu fúzí a akvizic. Sherlund si myslí, že jeho tahounem bude také snaha o využívání umělé inteligence společnostmi a rozvoj této technologie. V řadě případů totiž může být pro firmu nejjednodušší koupit v rámci tohoto cíle jinou, nebo se s ní spojit. AI tak podle experta začíná ovlivňovat a zefektivňovat vnitřní procesy firem. Tato oblast přitom bude znamenat prudký růst počtu dotazů a celkových interakcí s modely umělé inteligence.

Sherlund dodal, že jednotliví uživatelé nyní mohou v rámci své práce či zájmu položit modelům AI několik otázek. Pokud je ale cílem optimalizace a řízení nějakého pracovního procesu ve společnosti, počet takových interakcí s LLM je mnohem vyšší. Velké jazykové modely tak budou tímto trendem extrémně zatížené. Ve výsledku to znamená „enormní poptávku po datových centrech“.

Sherlund se podle svých slov neobává toho, že by nastal nějaký útlum na straně poptávky po kapacitách datových centrech. Naopak, tato poptávka bude pravděpodobně prudce narůstat, zatímco na nabídkové straně se stále objevují limity. Existuje přitom celá řada společností, které mají konkurenceschopné modely a podle experta se bude průběžně měnit to, který je právě nejvýkonnější.

Velké nadšení z AI a souvisejících investic pak již nějakou dobu vykazuje Sherlundův kolega z Wedbush Securitis Dan Ives. Ten v pátek hovořil na CNBC o tom, že rok 2026 přinese změnu a „AI revoluce se posune do další fáze“, mimo jiné na úrovni monetizace této technologie. Další roky také přinesou pokračující obrovské investice do této technologie. Přehnaný je podle experta negativní pohled na akcie Oraclu, zajímavý je mimo jiné i Microsoft. Celkově se podle Ivese nyní na trhu otevřela velká nákupní příležitost s tím, jak akcie řady společností spojených s AI prochází určitou korekcí.

Zdroj: CNBC

 

Čtěte více:

Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
22.12.2025 6:08
Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021
Správci aktiv jsou ohledně roku 2026 nejoptimističtější za poslední ro...
Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
20.12.2025 9:12
Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
Yujiang River Chen z University of Cambridge a Coen Teulings z Utrecht...
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
21.12.2025 9:17
Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
Yujiang River Chen z University of Cambridge a Coen Teulings z Utrecht...
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
22.12.2025 8:42
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
Evropská komise 16. prosince oznámila nový balíček pro automobilový se...
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
22.12.2025 8:54
Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené
Česká zbrojovka potvrdila významný kontrakt pro německou armádu a Kofo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.01.2026
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  
14:25Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
14:22Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord
12:17Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné  
12:01Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem  
11:41RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:30Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
10:29Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
9:27Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
9:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:49Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném  
6:06Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
04.01.2026
16:03Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
6:18Víkendář: Pokud se elektromobily budou vyrábět v Číně a dovážet do Evropy, veškeré inovace budou probíhat v Číně
03.01.2026
16:14Skutečně odolný systém se ubrání i tomu, co nedokážeme předvídat
6:28Víkendář: Evropa by se měla bránit druhému čínskému šoku
02.01.2026
22:01S&P 500 hlásí začátek roku bez výraznějšího pohybu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
9:00HU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět