Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr

Nadšení z umělé inteligence už nebude tak plošné, bude se více vybírat. Pro CNBC to uvedl Rick Sherlund ze společnosti Wedbush Securities. V roce 2026 tak už nebude tolik prostoru pro „monolitické sázky“ na AI, budou se více zkoumat jednotlivé podnikatelské modely. Podle experta se také dá čekat výrazný růst počtu společností nově vstupujících na akciový trh.
V novém roce se dá čekat i růst počtu fúzí a akvizic. Sherlund si myslí, že jeho tahounem bude také snaha o využívání umělé inteligence společnostmi a rozvoj této technologie. V řadě případů totiž může být pro firmu nejjednodušší koupit v rámci tohoto cíle jinou, nebo se s ní spojit. AI tak podle experta začíná ovlivňovat a zefektivňovat vnitřní procesy firem. Tato oblast přitom bude znamenat prudký růst počtu dotazů a celkových interakcí s modely umělé inteligence.
Sherlund dodal, že jednotliví uživatelé nyní mohou v rámci své práce či zájmu položit modelům AI několik otázek. Pokud je ale cílem optimalizace a řízení nějakého pracovního procesu ve společnosti, počet takových interakcí s LLM je mnohem vyšší. Velké jazykové modely tak budou tímto trendem extrémně zatížené. Ve výsledku to znamená „enormní poptávku po datových centrech“.
Sherlund se podle svých slov neobává toho, že by nastal nějaký útlum na straně poptávky po kapacitách datových centrech. Naopak, tato poptávka bude pravděpodobně prudce narůstat, zatímco na nabídkové straně se stále objevují limity. Existuje přitom celá řada společností, které mají konkurenceschopné modely a podle experta se bude průběžně měnit to, který je právě nejvýkonnější.
Velké nadšení z AI a souvisejících investic pak již nějakou dobu vykazuje Sherlundův kolega z Wedbush Securitis Dan Ives. Ten v pátek hovořil na CNBC o tom, že rok 2026 přinese změnu a „AI revoluce se posune do další fáze“, mimo jiné na úrovni monetizace této technologie. Další roky také přinesou pokračující obrovské investice do této technologie. Přehnaný je podle experta negativní pohled na akcie Oraclu, zajímavý je mimo jiné i . Celkově se podle Ivese nyní na trhu otevřela velká nákupní příležitost s tím, jak akcie řady společností spojených s AI prochází určitou korekcí.
Zdroj: CNBC