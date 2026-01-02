S&P 500 hlásí začátek roku bez výraznějšího pohybu

Americké akcie na začátku nového roku lehce oslabily a trhy pokračují v sérii ztrát. Investoři se ale přesto vracejí k tématům, která poháněla zisky po většinu roku 2025. a vedly růst akcií společností zabývajících se čipy. Vzrostly o 1,3 %, respektive 10,5 %. Ovšem zisky v širším technologickém sektoru byly brzděny propadem akcií společností (-2,2 %) a Meta Platforms Inc (-1,5 %). (-2,6 %) byla také pod tlakem poté, co tento výrobce elektromobilů oznámil, že tržby ve 4. čtvrtletí klesly o 16 % oproti předchozímu roku, a to v důsledku slabší poptávky v Evropě a Číně. K problémům Tesly přidává i čínský konkurent BYD, který Teslu v roce 2025 předběhl a stal se největším prodejcem elektromobilů na světě poté, co oznámil 28% nárůst prodeje svých bateriových vozů za rok 2025.
Obchodování před prvním víkendem ale zůstalo ve slabších objemech, mnoho investorů se ještě nevrátilo z prázdnin a větší účast na trhu je nepravděpodobná až do začátku příštího týdne. „Neměli bychom extrapolovat příliš daleko, protože první obchodní den byl v poslední době neuvěřitelně špatným vodítkem pro to, jak se zbytek roku bude vyvíjet,“ napsali stratégové . Přesto se pravděpodobně projeví síly, které dominovaly v loňském roce, zejména nadšení pro akcie spojené s umělou inteligencí, které pomohlo všem třem hlavním americkým indexům dosáhnout rekordních maxim v roce 2025, i letos. Silná dynamika však ke konci roku vyprchala, přičemž indexy S&P 500, Nasdaq a Dow zaznamenaly v posledních čtyřech seancích roku 2025 poklesy. Tento pokles byl v rozporu s očekáváním tzv. Santa Claus rally, při které akcie obvykle rostou během posledních pěti obchodních dnů v prosinci a prvních dvou seancí v lednu. Investoři považují měnovou politiku USA za klíčový faktor. Očekávání mírnějšího FEDu, posílená nedávnými ekonomickými údaji a spekulacemi o budoucím vedení, vedla trhy k započítaní dalších snížení sazeb, což určilo tón pro globální aktiva v roce 2026.