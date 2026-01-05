Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném

ČNB bude i letos usilovat o udržení úrokových sazeb nad úrovní inflace. Asijské akcie dosáhly rekordů díky růstu technologických titulů. Geopolitické napětí po vpádu USA ve Venezuele vedlo k vyšším cenám zlata a drahých kovů, zatímco ceny ropy kolísají. Evropa a USA řeší geopolitické napětí kolem Grónska a v Británii premiér Keir Starmer upozornil na riziko politické nestability před volbami v roce 2026.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,5 %.
Guvernér ČNB Michl říká, že se bude snažit udržet úrokovou sazbu nad inflací. Letos by se úroková sazba mohla mírně snížit, anebo zůstat stabilní. Pokud se objeví rizika související s inflací spotřebitelských cen, nebude ČNB váhat s jejím zvýšením, uvedl guvernér Michl. Za největší riziko související s inflací spotřebitelských cen považuje neklesající rozpočtové deficity v horizontu 4 let a nevyrovnané státní finance.
Delcy Rodríguezová, úřadující prezidentka Venezuely, vyzvala USA ke spolupráci po zajetí prezidenta Nicoláse Madura. Rodríguezová zaujala smířlivý tón a vyzvala k „vyváženému a respektujícímu“ vztahu mezi oběma zeměmi a znovu potvrdila svůj závazek k míru.
Ceny zlata a dalších drahých kovů se dnes výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Ceny ropy kolísají. Asijské akcie vzrostly na rekordní úroveň, když investoři zvýšili sázky na technologické akcie a navázali na loňský růst výrobců čipů a společností spojených s umělou inteligencí.
Dánský premiér varoval Trumpa, aby přestal vyhrožovat převzetím kontroly nad Grónskem, a zdůraznil jeho ochranu ze strany NATO. Trump zopakoval, že USA potřebují Grónsko pro národní bezpečnost. Prezident nedávno prohlásil, že se nedomnívá, že Dánsko vynaložilo dostatek prostředků na ochranu tohoto ostrova, který je autonomním dánským závislým územím.
Počet žadatelů o azyl v Německu poprvé klesl v roce 2025 o 51 % oproti předchozímu roku, což je nejnižší počet žádostí od roku 2013, s výjimkou pandemie.
Britský premiér Keir Starmer varoval svou vládnoucí labouristickou stranu, že jeho odvolání v roce 2026 by uvrhlo Británii do „naprostého chaosu“ a otevřelo by dveře krajně pravicové vládě. V rozhovoru pro BBC uvedl, že jakékoli opakování této nestability by „darovalo Nigela Farage“, populistického lídra Reformní strany Spojeného království, který v současné době vede v průzkumech veřejného mínění a je považován za hlavního rivala labouristů v příštích všeobecných volbách. Starmer také uvedl, že bude usilovat o větší přístup na jednotný trh EU.