Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze

Rádi bychom Vás pozvali na jedinečné setkání s experty Patria Finance, které se uskuteční ve středu 3. prosince 2025 přímo v sídle Patrie v Radlicích. Přijďte načerpat nejnovější informace ze světa investic a diskutovat o aktuální situaci na trzích. Zbývají poslední volná místa!
Setkání s makléřem a analytikem se bude ve středu 3. prosince 2025 od 17:00 - 19:00, v jižní budově Kampusu ČSOB v ulici Výmolova 353/3, Praha - Radlice. Na akci Vám bude k dispozici hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk i hlavní makléř Patrie Pavol Mokoš, kteří Vám představí nejnovější trendy a novinky v oblasti investic. Získejte cenné informace a rady přímo od odborníků. Nezmeškejte tuto příležitost a přijďte se inspirovat a informovat. Těšíme se na Vaši účast!