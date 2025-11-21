Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl

Podnikatelská aktivita v eurozóně v listopadu zůstala solidní, ukazují předběžné výsledky PMI od S&P Global. Souhrnný index se už téměř rok drží nad klíčovou hranicí 50 bodů. Sektor služeb překvapil nejrychlejším růstem za posledních 18 měsíců (53,1 bodu), zatímco průmysl se vrátil k poklesu (49,7 bodu). Analytici očekávají, že díky silné váze služeb poroste eurozóna ve 4Q rychleji než ve 3Q, kdy HDP vzrostl o 0,2 %. Evropská komise předpovídá růst HDP za celý rok o 1,3 %.
Podnikatelská aktivita v eurozóně v listopadu pokračovala v solidním růstu. Vyplývá to podle agentury Reuters z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, který provádí společnost S&P Global. V sektoru služeb bylo tempo růstu nejrychlejší za jeden a půl roku, aktivita v průmyslu se však vrátila k poklesu.
Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v listopadu pouze nepatrně klesl na 52,4 bodu z více než dvouletého maxima 52,5 bodu v předchozím měsíci. Index se tak již téměř rok drží nad klíčovou 50bodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.
"Sektor služeb v eurozóně je paprskem naděje. Ačkoliv růst podnikatelské aktivity v Německu výrazně zpomalil, francouzští poskytovatelé služeb se vrátili k růstu. Celkově si eurozóna víceméně udržuje poměrně silné tempo růstu," uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Velká váha sektoru služeb v celkové ekonomice by měla znamenat, že eurozóna jako celek poroste v posledním čtvrtletí rychleji než ve třetím čtvrtletí," dodal.
Index aktivity ve službách se v listopadu zvýšil na 53,1 bodu z říjnových rovných 53 bodů. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od loňského května a překonal očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali pokles na 52,8 bodu. Index aktivity v průmyslu se však snížil na 49,7 bodu z říjnových 50 bodů. Dostal se tak nejníže od letošního června a zaostal za očekáváním analytiků, kteří počítali s nárůstem na 50,2 bodu.
Statistický úřad Eurostat minulý týden uvedl, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta proti předchozím třem měsícům, kdy vzrostl o 0,1 procenta. Evropská komise tento týden předpověděla, že v celém letošním roce se HDP zemí používající euro zvýší o 1,3 procenta.