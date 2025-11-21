Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber

Patria snížila doporučení na akcie Monety. Americké indexy včera výrazně oslabily navzdory optimistickému výhledu Nvidie a obavy z prasknutí AI bubliny dále sílí. se stává barometrem rizika na úvěrovém trhu, zatímco Goldmani hlásí růst shortování a zároveň pokles likvidity, což vytváří tlak na pokles trhu. Zářijový report trhu práce ukázal růst nezaměstnanosti na 4,4 %, to ale Fed nepřesvědčilo ke změně politiky. Ba naopak – další guvernér varuje před přetrvávající inflací. Soud by mohl potvrdit nezákonnost Trumpových cel, což by mohlo vést k odepsání očekávané fiskální úspory o 1 bilion USD, a jeho mírový plán pro Ukrajinu počítá s územními ústupky pro tuto zemi i se zákazem členství v NATO. A nová studie odhalila, že Brexit způsobil britské ekonomice dvojnásobné škody oproti původním odhadům.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,4 %, FTSE 100 -1,1 % a DAX -1,3 %.
Patria snižuje doporučení na Monetu na „redukovat“, cílovou cenu zvyšuje na 175 Kč z původních 155 Kč.
Navzdory velkolepému a optimistickému výhledu Nvidie trhy včera nakonec skončily v červeném a dále se bojí prasknutí bubliny kolem umělé inteligence. Včerejšek tam americké trhy uzavřely: S&P 500: -1,58 %, NASDAQ 100: -2,15 % a Dow Jones : -0,84 %. Asijské obchodování navazuje na červenou Ameriku rovněž poklesem, stejně jako evropské futures. Nicméně i po korekci, která tlačí S&P k nejhoršímu listopadu od roku 2008, jsou valuace amerických akcií blízko úrovní, které jsme viděli v předchozích obdobích euforie.
Oracle, kdysi konzervativní gigant v oblasti databází (ovládaný přítelem Trumpa), který si půjčil desítky miliard dolarů a přivázal své štěstí k boomu AI, se rychle stává barometrem rizika na úvěrovém trhu. Obchodníci se v posledních měsících hrnou do swapů úvěrového selhání této společnosti. Právě masivní výdaje Oraclu spojené s AI, jeho klíčová role v síti vzájemně propojených obchodů a slabší úvěrové hodnocení ve srovnání s hráči jako nebo Alphabet z něj učinily oblíbenou sázku proti boomu AI.
Mezitím obchodní oddělení Goldman zaznamenalo nárůst shortování napříč makro produkty, včetně burzovně obchodovaných fondů, košů a futures. Oddělení také upozornilo na špatnou likviditu, kdy hloubka knihy na vrcholu S&P 500 klesla pod 5 milionů dolarů oproti ročnímu průměru 11,5 milionu, což může zesilovat pohyby akciového trhu.
Dlouho odkládaný report sice ukázal, že růst pracovních míst v USA v září překonal očekávání, ale špatnou zprávou podle údajů ze statistik o nezaměstnanosti je, že nezaměstnanost vzrostla na 4,4 %, což nejvyšší úroveň za více než čtyři roky.
To nicméně nepřesvědčilo představitele Fedu, kteří se obávají stále vysoké inflace. Guvernér Fedu Michael Barr ve čtvrtek uvedl, že americká centrální banka musí při zvažování dalších snížení úrokových sazeb postupovat opatrně. „Obávám se, že stále vidíme inflaci kolem 3 %, zatímco náš cíl je 2 %, a jsme odhodláni dosáhnout tohoto cíle,“ řekl Barr. „Takže nyní musíme být opatrní a obezřetní ohledně měnové politiky, protože chceme zajistit, že plníme obě strany našeho mandátu.“
Většina Trumpových cel byla federálním odvolacím soudem označena za nezákonné a Nejvyšší soud nedávno naznačil, že je pravděpodobné potvrzení tohoto rozhodnutí. To by mohlo znamenat spoustu šeků na vrácení peněz. Ale i kdyby k tomu došlo, ukazuje se, že ta velká suma peněz z cel, kterou Bílý dům sliboval, není tak velká, jak se zdálo. Kongresový rozpočtový úřad snížil svůj odhad dlouhodobých fiskálních úspor z Trumpových celních sazeb o 1 bilion dolarů.
Donaldem Trumpem podporovaný 28bodový mírový plán pro Ukrajinu by Rusku poskytl klíčové požadavky, včetně územních ústupků a vojenských omezení. Návrh, který vypracovali Steve Witkoff a Putinův vyslanec Kirill Dmitriev, by vyžadoval, aby Ukrajina uspořádala volby do 100 dnů a vzdala se jakékoli naděje na členství v NATO.
Podle nové studie skupiny odborníků, mezi nimiž je i vysoký ekonom Bank of England, způsobil Brexit britské ekonomice téměř dvojnásobné škody oproti odhadům oficiálních prognóz. Výzkum ukazuje, že hlasování z roku 2016 o odchodu z EU stálo zemi během poslední dekády mezi 6 % a 8 % HDP na osobu, což představuje ztrátu 180 až 240 miliard liber.