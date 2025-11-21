Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber

Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber

21.11.2025 8:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Patria snížila doporučení na akcie Monety. Americké indexy včera výrazně oslabily navzdory optimistickému výhledu Nvidie a obavy z prasknutí AI bubliny dále sílí. Oracle se stává barometrem rizika na úvěrovém trhu, zatímco Goldmani hlásí růst shortování a zároveň pokles likvidity, což vytváří tlak na pokles trhu. Zářijový report trhu práce ukázal růst nezaměstnanosti na 4,4 %, to ale Fed nepřesvědčilo ke změně politiky. Ba naopak – další guvernér varuje před přetrvávající inflací. Soud by mohl potvrdit nezákonnost Trumpových cel, což by mohlo vést k odepsání očekávané fiskální úspory o 1 bilion USD, a jeho mírový plán pro Ukrajinu počítá s územními ústupky pro tuto zemi i se zákazem členství v NATO. A nová studie odhalila, že Brexit způsobil britské ekonomice dvojnásobné škody oproti původním odhadům.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,4 %, FTSE 100 -1,1 % a DAX -1,3 %.

Patria snižuje doporučení na Monetu na „redukovat“, cílovou cenu zvyšuje na 175 z původních 155 .

Navzdory velkolepému a optimistickému výhledu Nvidie trhy včera nakonec skončily v červeném a dále se bojí prasknutí bubliny kolem umělé inteligence. Včerejšek tam americké trhy uzavřely: S&P 500: -1,58 %, NASDAQ 100: -2,15 % a Dow Jones : -0,84 %. Asijské obchodování navazuje na červenou Ameriku rovněž poklesem, stejně jako evropské futures. Nicméně i po korekci, která tlačí S&P k nejhoršímu listopadu od roku 2008, jsou valuace amerických akcií blízko úrovní, které jsme viděli v předchozích obdobích euforie.

Oracle, kdysi konzervativní gigant v oblasti databází (ovládaný přítelem Trumpa), který si půjčil desítky miliard dolarů a přivázal své štěstí k boomu AI, se rychle stává barometrem rizika na úvěrovém trhu. Obchodníci se v posledních měsících hrnou do swapů úvěrového selhání této společnosti. Právě masivní výdaje Oraclu spojené s AI, jeho klíčová role v síti vzájemně propojených obchodů a slabší úvěrové hodnocení ve srovnání s hráči jako Microsoft nebo Alphabet z něj učinily oblíbenou sázku proti boomu AI.

Mezitím obchodní oddělení Goldman zaznamenalo nárůst shortování napříč makro produkty, včetně burzovně obchodovaných fondů, košů a futures. Oddělení také upozornilo na špatnou likviditu, kdy hloubka knihy na vrcholu S&P 500 klesla pod 5 milionů dolarů oproti ročnímu průměru 11,5 milionu, což může zesilovat pohyby akciového trhu.

Dlouho odkládaný report sice ukázal, že růst pracovních míst v USA v září překonal očekávání, ale špatnou zprávou podle údajů ze statistik o nezaměstnanosti je, že nezaměstnanost vzrostla na 4,4 %, což nejvyšší úroveň za více než čtyři roky.

To nicméně nepřesvědčilo představitele Fedu, kteří se obávají stále vysoké inflace. Guvernér Fedu Michael Barr ve čtvrtek uvedl, že americká centrální banka musí při zvažování dalších snížení úrokových sazeb postupovat opatrně. „Obávám se, že stále vidíme inflaci kolem 3 %, zatímco náš cíl je 2 %, a jsme odhodláni dosáhnout tohoto cíle,“ řekl Barr. „Takže nyní musíme být opatrní a obezřetní ohledně měnové politiky, protože chceme zajistit, že plníme obě strany našeho mandátu.“

Většina Trumpových cel byla federálním odvolacím soudem označena za nezákonné a Nejvyšší soud nedávno naznačil, že je pravděpodobné potvrzení tohoto rozhodnutí. To by mohlo znamenat spoustu šeků na vrácení peněz. Ale i kdyby k tomu došlo, ukazuje se, že ta velká suma peněz z cel, kterou Bílý dům sliboval, není tak velká, jak se zdálo. Kongresový rozpočtový úřad snížil svůj odhad dlouhodobých fiskálních úspor z Trumpových celních sazeb o 1 bilion dolarů.

Donaldem Trumpem podporovaný 28bodový mírový plán pro Ukrajinu by Rusku poskytl klíčové požadavky, včetně územních ústupků a vojenských omezení. Návrh, který vypracovali Steve Witkoff a Putinův vyslanec Kirill Dmitriev, by vyžadoval, aby Ukrajina uspořádala volby do 100 dnů a vzdala se jakékoli naděje na členství v NATO.

Podle nové studie skupiny odborníků, mezi nimiž je i vysoký ekonom Bank of England, způsobil Brexit britské ekonomice téměř dvojnásobné škody oproti odhadům oficiálních prognóz. Výzkum ukazuje, že hlasování z roku 2016 o odchodu z EU stálo zemi během poslední dekády mezi 6 % a 8 % HDP na osobu, což představuje ztrátu 180 až 240 miliard liber.


 
 

Čtěte více:

Šéf Nvidie Huang spekulace o AI bublině odmítá. Vytasil tři argumenty
20.11.2025 10:39
Šéf Nvidie Huang spekulace o AI bublině odmítá. Vytasil tři argumenty
Před velmi očekávanými výsledky Nvidie investoři už delší dobu bloumal...
AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
20.11.2025 17:37
AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
Vyvolá umělá inteligence pozitivní nabídkový šok, který přinese dezinf...
Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení
20.11.2025 15:08
Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení
Se zpožděním ve čtvrtek vyšla data z amerického trhu práce za měsíc zá...
Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny
20.11.2025 22:01
Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny
Wall Street dnes zažila výraznou volatilitu, když technologické akcie ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět