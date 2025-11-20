Hledat v komentářích

Detail - články
Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku

Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku

20.11.2025 16:16
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Tim Taylor se na stránkách The Conversable Economist zamýšlí nad americkou monetární politikou posledních let. Tvrdí, že podporuje nezávislost Fedu, ale „pokud se mu nepodaří dosáhnout svých cílů nebo pokud své pravomoci využívá obzvláště agresivně a inovativně, a to vede ke škodám, pak musí nést odpovědnost za svá rozhodnutí.“

Taylor poukazuje na novou studii, kterou zpracoval Andrew T. Levin a Christina Parajon Skinner (Central Bank Undersight: Assessing the Fed's Accountability to Congress). V ní se mimo jiné píše: Během posledních 15 let šly rozsah a složitost měnové politiky za schopnost Kongresu je monitorovat. Například při provádění svého posledního kola nákupů cenných papírů (tzv. QE4) v letech 2020–2022 Fed zákonodárcům v žádné fázi programu neposkytl analýzy jeho nákladů a přínosů, ani posouzení rizik. QE4 přitom podle této studie bude daňové poplatníky stát více než 1 bilion dolarů, ale jeho účinnost dosud nebyla prověřena žádnými externími kontrolami.

Ekonomové připomínají, že během pandemie prudce vzrostla inflace a diskutovalo se o tom, zda její základní příčinou bylo hlavně narušení dodavatelských řetězců. Pokud ano, dalo se čekat, že inflace sama odezní. Druhou možností bylo, že byla způsobena vysokou úrovní vládních výdajů během pandemie. V takovém případě by inflace nemusela sama odeznít. Taylor tvrdí, že „jako obvykle bylo něco na obou teoriích“, ale faktem zůstává, že inflace začala růst začátkem roku 2021 a Fed nezvyšoval úrokové sazby až do jara 2022. Inflace pak krátce poté začala klesat.

Taylor píše: „Měl jsem pocit, jako by se Fed nějakou dobu zdráhal zvýšit úrokové sazby, protože by se mohlo zdát, že z rostoucí inflace viní výdaje Bidenovy vlády.“ Levin a Skinner pak poukazují na posun v celkovém způsobu fungování a provádění měnové politiky Fedu. Před rokem 2008 generoval totiž příjmy z poskytování služeb bankám a z držení úročených státních dluhopisů. Banky držely u Fedu minimální rezervy a Fed z těchto rezerv neplatil žádné úroky. „Rizika s tím spojená, stejně jako výdaje Fedu, byla nízká. V daném roce Fed vygeneroval přebytek v řádu desítek miliard dolarů, který byl poté vyplacen ministerstvu financí.“

Tento model fungování Federálního rezervního systému byl ale změněn: „Velikost a složení rozvahy Fedu se od roku 2007 dramaticky změnily. Do té doby tvořily papírové peníze 95 % pasiv Fedu, která činila přibližně 800 miliard dolarů. Od té doby se rozvaha Fedu zvýšila desetkrát na přibližně 8 bilionů dolarů v roce 2023. A úročené bankovní rezervy a aktiva spojená s reverzními repo operacemi nyní tvoří téměř dvě třetiny celkových pasiv Fedu.“ Od podzimu 2022 navíc Fed „vykazuje čisté provozní ztráty, které financuje navyšováním svých úročených pasiv. To znamená, že si v podstatě půjčuje přímo od veřejnosti bez souhlasu Kongresu.“

Více ve druhé části článku.


