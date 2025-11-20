Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain

Světový trh s luxusním zbožím se po letošní stagnaci vrátí v příštím roce k růstu. Tržby se zvýší o tři až pět procent, uvedla dnes ve svém odhadu konzultační společnost Bain & Company. Růst podle ní podpoří pokračující oživení v USA, stabilní poptávka v Evropě a Japonsku a postupné zlepšení trendů v Číně. Roky vysokého růstu cen však odradily zákazníky, což ohrožuje dlouhodobý růst.
Dlouhodobé zvyšování cen způsobilo, že značky luxusních módních doplňků se staly nedostupnými pro zákazníky, kteří touží po luxusním zboží, ale nemají tolik peněz, aby si ho kupovali pravidelně. Velmi bohatí klienti se pak začínají cítit "zrazeni", varoval Bain. V posledních letech dominovala odvětví luxusního zboží strategie "elevation", kdy se firmy snažily pozdvihnout své značky do vyšší cenové a prestižní kategorie.
"Nemůžete se zaměřovat pouze na nejbohatší zákazníky, protože i oni se začínají v tomto odvětví cítit nespokojeni a zrazeni,“ uvedla partnerka firmy Bain Federica Levatová s odkazem na růst cen, který ale přichází s pocitem nedostatečné kreativity. Mnoho značek doufá, že vše napraví zvýšením kreativity při udržení současných cen, ale samotné zvyšování kreativity stačit nebude.
Podle studie vypracované italskou skupinou Altagamma zaměřenou na odvětví luxusního zboží se počet zákazníků v tomto sektoru v letošním roce sníží zhruba na 340 milionů ze 400 milionů v roce 2022. A následovat by měl pokles o dalších 20 až 30 milionů zákazníků. Dokonce i velcí zákazníci jsou opatrnější. Přestože nyní tvoří zhruba 46 až 47?procent trhu s osobním luxusním zbožím o hodnotě 358 miliard eur (8,7 bilionu Kč), jejich výdaje zůstaly podle studie letos na stejné úrovni.
Razantní zvyšování cen tradičních luxusních značek vytvořilo podle Levatové prázdné místo na trhu pro dostupnější oblečení, zejména od amerických firem. Strategie "elevation" navíc odradila mladší zákazníky, kteří i přes omezený rozpočet mají silný kulturní vliv a ovlivňují nákupní rozhodnutí starších generací.
Kvůli zpomalení růstu odvětví se zvyšují zásoby - jejich poměr k tržbách se proti roku 2019 zvýšil o tří až čtyři procentní body. Luxusní značky tak řeší, jak přebytečné zboží prodat přes diskontní kanály, aniž by to ublížilo jejich image, když je přímé ničení produktů v EU zakázáno.
Předpovídání vývoje na trhu s luxusním zbožím se stalo velmi náročné kvůli geopolitické nejistotě, včetně obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, a kvůli pokračující nejistotě kolem dalšího vývoje čínské ekonomiky. Bain v květnu výrazně zhoršil svůj původní výhled na letošní rok, podle kterého počítal s poklesem trhu o dva až pět procent. Podle nejnovějšího výhledu se letos tržby nezmění, napsala agentura Reuters.