Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain

Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain

20.11.2025 16:02
Autor: ČTK

Světový trh s luxusním zbožím se po letošní stagnaci vrátí v příštím roce k růstu. Tržby se zvýší o tři až pět procent, uvedla dnes ve svém odhadu konzultační společnost Bain & Company. Růst podle ní podpoří pokračující oživení v USA, stabilní poptávka v Evropě a Japonsku a postupné zlepšení trendů v Číně. Roky vysokého růstu cen však odradily zákazníky, což ohrožuje dlouhodobý růst.

Dlouhodobé zvyšování cen způsobilo, že značky luxusních módních doplňků se staly nedostupnými pro zákazníky, kteří touží po luxusním zboží, ale nemají tolik peněz, aby si ho kupovali pravidelně. Velmi bohatí klienti se pak začínají cítit "zrazeni", varoval Bain. V posledních letech dominovala odvětví luxusního zboží strategie "elevation", kdy se firmy snažily pozdvihnout své značky do vyšší cenové a prestižní kategorie.

"Nemůžete se zaměřovat pouze na nejbohatší zákazníky, protože i oni se začínají v tomto odvětví cítit nespokojeni a zrazeni,“ uvedla partnerka firmy Bain Federica Levatová s odkazem na růst cen, který ale přichází s pocitem nedostatečné kreativity. Mnoho značek doufá, že vše napraví zvýšením kreativity při udržení současných cen, ale samotné zvyšování kreativity stačit nebude.

Podle studie vypracované italskou skupinou Altagamma zaměřenou na odvětví luxusního zboží se počet zákazníků v tomto sektoru v letošním roce sníží zhruba na 340 milionů ze 400 milionů v roce 2022. A následovat by měl pokles o dalších 20 až 30 milionů zákazníků. Dokonce i velcí zákazníci jsou opatrnější. Přestože nyní tvoří zhruba 46 až 47?procent trhu s osobním luxusním zbožím o hodnotě 358 miliard eur (8,7 bilionu Kč), jejich výdaje zůstaly podle studie letos na stejné úrovni.

Razantní zvyšování cen tradičních luxusních značek vytvořilo podle Levatové prázdné místo na trhu pro dostupnější oblečení, zejména od amerických firem. Strategie "elevation" navíc odradila mladší zákazníky, kteří i přes omezený rozpočet mají silný kulturní vliv a ovlivňují nákupní rozhodnutí starších generací.

Kvůli zpomalení růstu odvětví se zvyšují zásoby - jejich poměr k tržbách se proti roku 2019 zvýšil o tří až čtyři procentní body. Luxusní značky tak řeší, jak přebytečné zboží prodat přes diskontní kanály, aniž by to ublížilo jejich image, když je přímé ničení produktů v EU zakázáno.

Předpovídání vývoje na trhu s luxusním zbožím se stalo velmi náročné kvůli geopolitické nejistotě, včetně obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, a kvůli pokračující nejistotě kolem dalšího vývoje čínské ekonomiky. Bain v květnu výrazně zhoršil svůj původní výhled na letošní rok, podle kterého počítal s poklesem trhu o dva až pět procent. Podle nejnovějšího výhledu se letos tržby nezmění, napsala agentura Reuters.

 

Čtěte více:

V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
30.09.2025 14:42
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
Porsche, BMW či Mercedes. Výrobci luxusních automobilů čelí nemalému p...
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
15.10.2025 11:02
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
Akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH vykazují ve středu dop...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět