Detail - články
Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký

21.11.2025 7:14
Autor: Redakce, Patria.cz

Velká část vedení americké centrální banky dává najevo, že boj s inflací ještě neskončil. Pro CNBC to uvedl Torsten Slok z Apollo Global Management. Současná čísla přitom podle něj ukazují, že inflace se drží kolem 3 % a podle konsenzu by tomu tak mělo být i dalších 18 měsíců. Pro Fed „je tak v této situaci těžké snižovat v prosinci sazby“.

Slok souhlasí s tím, že sazby by dolů jít neměly právě proto, jak se vyvíjí inflace. Neměl by ale Fed brát v úvahu i trh práce? K tomuto tématu ekonom řekl, že podle tempa, jakým se bude pravděpodobně otevírat vláda a jak budou přicházet nová data z ekonomiky, Fed „možná ještě v lednu nebude vědět, jaký je skutečný stav trhu práce.“ Z informací, které dostupné jsou, pak Slok soudí, že tato část ekonomiky si vede dobře.



Jaký dopad by na trh práce mohla mít umělá inteligence? Ekonom k tomu uvedl, že nyní je například znát rostoucí nezaměstnanost u mužů, ale naopak klesající u žen. I z dalších dat se pak zdá, že nelze tvrdit, že „kvůli AI nebude nikdo schopný najít zaměstnání“. Kdyby tomu tak bylo, rostl by například počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. K tomu ovšem nedochází.

Slok poukázal i na to, že čínské exporty si vedou překvapivě dobře v době, kdy vývozy do Evropy stagnují a ty do Spojených států slábnou. Příčinou je to, že sílí exporty do jiných asijských zemí. K vývoji na americkém akciovém trhu pak řekl, že existuje znatelný rozdíl ve vývoji ziskových marží a očekávání u sedmičky velkých technologických společností na straně jedné a zbytkem trhu na straně druhé.

Slok se podle svých slov shoduje s konsenzem v tom, že ekonomika Spojených států bude v příštím roce zrychlovat. Mimo jiné k tomu přispěje vládní rozpočet, protože jeho celkový efekt by měl podle Rozpočtové kanceláře Kongresu přidat k tempu růstu celý jeden procentní bod. I proto podle ekonoma není namístě snižovat v prosinci sazby, protože trh práce to nevyžaduje a rizika jsou stále na straně inflace.



Končící uzavření vlády je úlevou pro trh. Na Bloombergu o tom hovořil stratég Morgan Stanley Mike Wilson, podle kterého existuje určitá tenze mezi pohledem trhů a americké centrální banky. K té může přispívat i dosavadní absence ekonomických dat, která zhoršuje schopnost rozhodování Fedu. „Data jsou zpožděná a také nejsou tak spolehlivá jako před pandemií,“ míní expert. On sám se domnívá, že během příštího roku mohou jít sazby dolů 5 – 6krát, což je více, než nyní čekají trhy.

Wilson dodal, že „soukromá část amerického hospodářství“ potřebuje nižší sazby. Zisky obchodovaných společností by přitom měly podle konsenzu růst příští rok „nízkými dvojcifernými čísly“ a podle stratéga je to „lehce dosažitelné“. Akciový trh potřebuje nižší sazby na to, aby se jeho růst rozšířil na větší počet akcií a sektorů. Měřítkem toho, zda je Fed „za křivkou, nebo před ní,“ je přitom pro experta výše sazeb centrální banky relativně k výši výnosů dvouletých vládních dluhopisů. Nyní jsou ty druhé nad těmi prvními a rozšíření akciové rally by pravděpodobně přišlo ve chvíli, kdy by se jejich poměr otočil. A dodal, že „ekonomika není ve špatném stavu, největší zpomalení je za námi.“

Zdroj: CNBC

 

