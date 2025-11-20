Hledat v komentářích

Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny

20.11.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Wall Street dnes zažila výraznou volatilitu, když technologické akcie a kryptoměny oslabily v důsledku výprodejů aktiv a rostoucích obav o schopnost Fedu pokračovat ve snižování sazeb. S&P 500 klesl o 1 %, Nvidia ztratila přes 2 % po předchozím silném růstu, Bitcoin se propadl pod 87 000 USD, což je nejnižší úroveň od dubna. Index volatility VIX vystoupal nad 25 bodů. Výnos dvouletých dluhopisů klesl na 3,55 %, dolar zůstal bez výraznějších změn.

Podle analytiků City trh postrádá nové impulzy po skončení výsledkové sezóny, což omezuje prostor pro další růst. Obavy se soustředí na vysoké valuace technologických firem, masivní investice do AI infrastruktury a otázku jejich monetizace. Nvidia sice potvrdila silnou poptávku po AI, ale skeptici upozorňují na riziko bubliny. Systémoví investoři podle Citadel Securities snižují expozici, což zvyšuje tlak na trh.

Makroekonomická data zůstávají smíšená. Zpráva o zaměstnanosti za září ukázala růst počtu pracovních míst o 119 tisíc, ale míra nezaměstnanosti stoupla na 4,4 %, nejvíce za čtyři roky. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 220 tisíc, což naznačuje, že firmy zatím drží pracovníky. Analytici se shodují, že prosincové rozhodnutí Fedu zůstává nejisté, trh nyní vidí šanci na snížení sazeb kolem 35 %, ale centrální banka může vyčkávat na další data.

Z firemních zpráv zaujalo: Bílý dům lobbuje proti návrhu omezit prodej AI čipů Nvidia do Číny. Palo Alto Networks kupuje Chronosphere za 3,35 miliardy USD pro posílení kybernetické bezpečnosti. Walmart zvýšil výhled tržeb a přesune své akcie na Nasdaq . Verizon oznámil rozsáhlé propouštění až 20 % neodborových zaměstnanců. Netflix jedná o akvizici Warner Bros. Discovery, Paramount získal práva na Ligu mistrů v UK a Německu. Abbott koupí Exact Sciences za 21 miliard USD, Moderna si zajistila úvěr 1,5 miliardy USD. Exxon Mobil obnovil projekt LNG v Mozambiku, Siemens Energy oznámil největší zpětný odkup akcií od vstupu na burzu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -1,58 %, NASDAQ 100: -2,15 % a Dow Jones : -0,84 %.



