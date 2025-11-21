Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí

Aktualizováno
Smíšená zářijová data z amerického trhu práce zkomplikovala rozhodování Fedu před prosincovým zasedáním – přírůstek 119 tisíc nových pracovních míst je solidní, ale míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %, nejvíce za více než čtyři roky. Kvůli uzavírce federální vlády půjde o poslední report před zasedáním, protože říjnová i listopadová čísla dorazí až po 10. prosinci. Fed tak bude muset spoléhat na další indikátory, zatímco uvnitř banky sílí jestřábí hlasy kvůli inflaci kolem 3 %. Trhy dnes sledují PMI v Evropě i USA a americkou spotřebitelskou náladu, doplněné sérií vystoupení centrálních bankéřů.
Jestli měla existovat jistá naděje pro Fed, že zářijová data z amerického trhu práce vyšlou dostatečně silný signál k tomu, aby centrální bankéři věděli, jak se mají na zasedání v prosinci rozhodnout, tak se nedostavila. Přírůstek nových pracovních míst ve výši 119 tisíc je solidní, na druhou stranu znepokojivý je nárůst míry nezaměstnanosti na úroveň 4,4 %. Stejně smíšeně přitom vypadá i z pohledu (opět publikovaných) týdenních dat z trhu práce, kdy nové žádosti o podporu stagnují na relativně nízké úrovni, přičemž pokračující žádosti viditelně narostly.
Data z amerického trhu práce jsou pro americkou centrální banku, která je rozpolcena v názoru, zdali v prosinci snížit úrokové sazby, dvojnásobnou komplikací. Za prvé, jak bylo naznačeno výše, nevyvíjejí se přesvědčivě ani jedním směrem. Za druhé, vinou nedávno skončené uzavírky federální vlády byly včera zveřejněny zářijové payrolls fakticky posledním reportem tohoto typu před příštím zasedáním Fedu, které je naplánováno 10. prosince. Podle revidovaného kalendáře pro publikaci amerických statistik totiž říjnová data vůbec nevyjdou, resp. přijdou na pořad až s těmi listopadovými, které úřady zveřejní až 16. prosince (tj. týden po inkriminovaném zasedání Fedu).
Je samozřejmě pravdou, že Fed může spoléhat i na další konjunkturální data, ale zde může rozrůstající hejno jestřábů uvnitř Fedu i nadále argumentovat tím, že ta nejdůležitější dosud zveřejněná čísla (z trhu práce) vypadají celkem v pohodě. I proto je již nyní jasné, že prosincové zasedání Fedu bude velmi napínavé a výsledek není vůbec předem dán.
Koruna
Česká koruna včera zlehka korigovala předešlé zisky a obchoduje se u hranice 24,20 EUR/CZK. Včerejší silný závan vyšší averze k riziku na Wall Street může dnes tuzemskou měnu držet na uzdě. Jinak je makro kalendář v Česku prázdný a na citelnější impulsy si musí koruna počkat.
Eurodolar
Zářijová data z amerického trhu práce přinesla smíšené domy, které ovšem znamenají, že trh i nadále (většinově) nevěří, že Fed v prosinci sníží sazby. Eurodolar tedy zůstává v pásmu 1,150-1,155, a to přesto, že se šéf ekonomických poradců prezidenta Trumpa a hlavní kandidát na šéfa Fedu Kevin Hasset pokusil o holubičí intervenci, když uvedl, že by nyní nebylo dobré přerušovat cyklus snižování sazeb (více viz úvod).
Dnes přijdou na pořad sice jen „měkká“ data, která jsou však pro trh důležitá. Jednak půjde o index podnikatelských nálad PMI (v Evropě i USA) a dále o americkou spotřebitelskou náladu. Dodejme, že seanci bude lemovat i plejáda vystoupení centrálních bankéřů z Fedu i ECB.