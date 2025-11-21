Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí

Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí

21.11.2025 9:04, aktualizováno: 21.11. 9:14
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Smíšená zářijová data z amerického trhu práce zkomplikovala rozhodování Fedu před prosincovým zasedáním – přírůstek 119 tisíc nových pracovních míst je solidní, ale míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %, nejvíce za více než čtyři roky. Kvůli uzavírce federální vlády půjde o poslední report před zasedáním, protože říjnová i listopadová čísla dorazí až po 10. prosinci. Fed tak bude muset spoléhat na další indikátory, zatímco uvnitř banky sílí jestřábí hlasy kvůli inflaci kolem 3 %. Trhy dnes sledují PMI v Evropě i USA a americkou spotřebitelskou náladu, doplněné sérií vystoupení centrálních bankéřů.

Jestli měla existovat jistá naděje pro Fed, že zářijová data z amerického trhu práce vyšlou dostatečně silný signál k tomu, aby centrální bankéři věděli, jak se mají na zasedání v prosinci rozhodnout, tak se nedostavila. Přírůstek nových pracovních míst ve výši 119 tisíc je solidní, na druhou stranu znepokojivý je nárůst míry nezaměstnanosti na úroveň 4,4 %. Stejně smíšeně přitom vypadá i z pohledu (opět publikovaných) týdenních dat z trhu práce, kdy nové žádosti o podporu stagnují na relativně nízké úrovni, přičemž pokračující žádosti viditelně narostly.

Data z amerického trhu práce jsou pro americkou centrální banku, která je rozpolcena v názoru, zdali v prosinci snížit úrokové sazby, dvojnásobnou komplikací. Za prvé, jak bylo naznačeno výše, nevyvíjejí se přesvědčivě ani jedním směrem. Za druhé, vinou nedávno skončené uzavírky federální vlády byly včera zveřejněny zářijové payrolls fakticky posledním reportem tohoto typu před příštím zasedáním Fedu, které je naplánováno 10. prosince. Podle revidovaného kalendáře pro publikaci amerických statistik totiž říjnová data vůbec nevyjdou, resp. přijdou na pořad až s těmi listopadovými, které úřady zveřejní až 16. prosince (tj. týden po inkriminovaném zasedání Fedu).

Je samozřejmě pravdou, že Fed může spoléhat i na další konjunkturální data, ale zde může rozrůstající hejno jestřábů uvnitř Fedu i nadále argumentovat tím, že ta nejdůležitější dosud zveřejněná čísla (z trhu práce) vypadají celkem v pohodě. I proto je již nyní jasné, že prosincové zasedání Fedu bude velmi napínavé a výsledek není vůbec předem dán.

Koruna

Česká koruna včera zlehka korigovala předešlé zisky a obchoduje se u hranice 24,20 EUR/CZK. Včerejší silný závan vyšší averze k riziku na Wall Street může dnes tuzemskou měnu držet na uzdě. Jinak je makro kalendář v Česku prázdný a na citelnější impulsy si musí koruna počkat.

Eurodolar

Zářijová data z amerického trhu práce přinesla smíšené domy, které ovšem znamenají, že trh i nadále (většinově) nevěří, že Fed v prosinci sníží sazby. Eurodolar tedy zůstává v pásmu 1,150-1,155, a to přesto, že se šéf ekonomických poradců prezidenta Trumpa a hlavní kandidát na šéfa Fedu Kevin Hasset pokusil o holubičí intervenci, když uvedl, že by nyní nebylo dobré přerušovat cyklus snižování sazeb (více viz úvod).

Dnes přijdou na pořad sice jen „měkká“ data, která jsou však pro trh důležitá. Jednak půjde o index podnikatelských nálad PMI (v Evropě i USA) a dále o americkou spotřebitelskou náladu. Dodejme, že seanci bude lemovat i plejáda vystoupení centrálních bankéřů z Fedu i ECB.




 
 

Čtěte více:

Morgan Stanley: Známky spekulace, ale čas na odchod z akciového trhu ještě nenastal
07.11.2025 6:01
Morgan Stanley: Známky spekulace, ale čas na odchod z akciového trhu ještě nenastal
Na trhu se začínají objevovat známky zvýšené spekulace, nacházíme se v...
Několik dolarových příběhů
07.11.2025 17:06
Několik dolarových příběhů
V letech 2010 – 2014 měl kurz dolaru ke koši měn tendenci stagnovat ko...
Jeden z největších monetárních „experimentů“ historie
14.11.2025 17:24
Jeden z největších monetárních „experimentů“ historie
Na pohyb cenové hladiny působí dlouhá řada věcí, ale i přesto platí, ž...
Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
21.11.2025 7:14
Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
Velká část vedení americké centrální banky dává najevo, že boj s infl...
Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
20.11.2025 16:16
Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
Ekonom Tim Taylor se na stránkách The Conversable Economist zamýšlí na...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět