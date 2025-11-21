Hledat v komentářích

Detail - články  
Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa

21.11.2025 11:21
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy dnes navazují na včerejší obrat na Wall Street a obchodují v červených číslech. Přestože Nvidia zpočátku naladila investory pozitivně, po otevření amerického obchodování převážil výběr zisků z technologických titulů, což prohloubilo propad indexů. Data z trhu práce nepřinesla Fedu jasný signál pro prosincové snížení sazeb, což spolu s technickými faktory zvyšuje nervozitu.

Hlavní evropské akciové indexy jsou dnes v záporu. Některé méně (CAC40 -0,5 pct) a některé výrazněji (AEX -1,5 pct). Jejich směr přitom určuje hlavně nečekaný obrat na Wall Street během včerejšího obchodování. Přestože trhy zpočátku naladila Nvidia a zisky v premarketu ještě trochu narostly po silnějších datech z trhu práce, krátce po startu řádného amerického obchodování už na trhu převládli ti, kdo chtěli vyšších cen využít k prodeji. Následně se propad prohluboval, přičemž u velkých jmen během dne létaly tržní kapitalizace o stovky miliard dolarů.

Těžko hledat nějaký konkrétní spouštěč obratu, spíše se ukázalo, že trh zůstává naladěn na redukci pozic, respektive výběr zisků z techu, poté co jízda tažená AI se v listopadu zadrhla. Překvapivě ani Nvidia se svým pozitivním výhledem nedokázala přilákat na trh tolik kupců, aby ceny podrželi a sentiment se udržitelně zlepšil.

Včerejší data z trhu práce nedodala Fedu motivaci k udržení tempa snižování sazeb, naopak podpořila opatrnost. Nejprve to trhům nevadilo, ale společně s dalšími komentáři se výhled pro měnovou politiku mohl přidat k negativním faktorům. Nyní se už s prosincovým snížením příliš nepočítá. Na druhou stranu, dochází pouze k odsouvání tohoto kroku, což by samo o sobě nemělo akcie příliš tížit. Tohle tedy nebude ten hlavní problém.

Při podobných situacích, kdy se o fundamentální zprávy nelze opřít, se pozornost typicky přesouvá k technice. Indexy S&P500 a Nasdaq Composite se během jednoho dne odpoutaly od 50d klouzavého průměru a rovnou spadly na 100denní. Futures zatím neukazují vůbec nic - americké trhy by podle nich měly začít na včerejším závěru. Indexy jsou zatím asi 5,5, resp. 8 procent od vrcholu, takže se teprve blíží úrovni, kdy se formálně začne mluvit o korekci (-10 pct). Rozhodovat se o tom ale může už nyní před víkendem, protože bude důležité, jak boj kolem 100d průměru dopadne. V případě negativního vývoje se otevře nový prostor bez silné podpory. S&P500 zbývá 5-6 procent k úrovni, kde se držel před březnovým propadem a kde by se nyní mohl opřít také o 200denní průměr.

Co se týče nových zpráv, v nich trh těžko najde inspiraci. Výsledková sezóna po Nvidii už pouze dojíždí a ani důležitá makrodata v kalendáři nejsou. Má sice promluvit dalších pár zástupců Fedu, ale ti těžko vrátí prosincové snížení sazeb jednoznačně do hry.

Pohled na další trhy alespoň ukazuje, že tentokrát nejde o plošnou ztrátu důvěry. Zlato sice zůstává jen zhruba na svém, ale dluhopisy stoupají na vyšší poptávce po bezpečí i přes změnu očekávání o Fedu. Výnosy v zámoří i Evropě jsou asi o 3 bps níž. Zároveň posiluje dolar, i když v tomto případě jde o poměrně mírný pohyb – eurodolar se obchoduje na 1,1520. Dluhopisy a měny naznačují, že propad akcií není tažen makrem, ale opravdu spíše sentimentem kolem AI. Koruna na rozdíl od předchozích případů nezůstává k dění na hlavních trzích netečná a slábne vůči oběma hlavním měnám. Proti euru se obchoduje na 24,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2462 0.2200 24.2497 24.1846
CZK/USD 21.0530 0.3240 21.0545 20.9475
HUF/EUR 384.1521 0.5230 385.7193 381.9839
PLN/EUR 4.2510 0.3524 4.2545 4.2327
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1899 -0.1751 8.2159 8.1871
JPY/EUR 180.3850 -0.6225 181.6646 180.2850
JPY/USD 156.6245 -0.5268 157.5380 156.5585
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8821 0.0238 0.8829 0.8810
CHF/EUR 0.9281 -0.1184 0.9299 0.9275
NOK/EUR 11.8339 0.4763 11.8358 11.7390
SEK/EUR 11.0424 0.2970 11.0457 10.9993
USD/EUR 1.1516 -0.1141 1.1552 1.1514
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5560 0.2804 1.5562 1.5485
CAD/USD 1.4098 0.0110 1.4106 1.4082
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 
 

