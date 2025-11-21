Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa

Evropské akciové trhy dnes navazují na včerejší obrat na Wall Street a obchodují v červených číslech. Přestože zpočátku naladila investory pozitivně, po otevření amerického obchodování převážil výběr zisků z technologických titulů, což prohloubilo propad indexů. Data z trhu práce nepřinesla Fedu jasný signál pro prosincové snížení sazeb, což spolu s technickými faktory zvyšuje nervozitu.
Hlavní evropské akciové indexy jsou dnes v záporu. Některé méně (CAC40 -0,5 pct) a některé výrazněji (AEX -1,5 pct). Jejich směr přitom určuje hlavně nečekaný obrat na Wall Street během včerejšího obchodování. Přestože trhy zpočátku naladila a zisky v premarketu ještě trochu narostly po silnějších datech z trhu práce, krátce po startu řádného amerického obchodování už na trhu převládli ti, kdo chtěli vyšších cen využít k prodeji. Následně se propad prohluboval, přičemž u velkých jmen během dne létaly tržní kapitalizace o stovky miliard dolarů.
Těžko hledat nějaký konkrétní spouštěč obratu, spíše se ukázalo, že trh zůstává naladěn na redukci pozic, respektive výběr zisků z techu, poté co jízda tažená AI se v listopadu zadrhla. Překvapivě ani se svým pozitivním výhledem nedokázala přilákat na trh tolik kupců, aby ceny podrželi a sentiment se udržitelně zlepšil.
Včerejší data z trhu práce nedodala Fedu motivaci k udržení tempa snižování sazeb, naopak podpořila opatrnost. Nejprve to trhům nevadilo, ale společně s dalšími komentáři se výhled pro měnovou politiku mohl přidat k negativním faktorům. Nyní se už s prosincovým snížením příliš nepočítá. Na druhou stranu, dochází pouze k odsouvání tohoto kroku, což by samo o sobě nemělo akcie příliš tížit. Tohle tedy nebude ten hlavní problém.
Při podobných situacích, kdy se o fundamentální zprávy nelze opřít, se pozornost typicky přesouvá k technice. Indexy S&P500 a Nasdaq Composite se během jednoho dne odpoutaly od 50d klouzavého průměru a rovnou spadly na 100denní. Futures zatím neukazují vůbec nic - americké trhy by podle nich měly začít na včerejším závěru. Indexy jsou zatím asi 5,5, resp. 8 procent od vrcholu, takže se teprve blíží úrovni, kdy se formálně začne mluvit o korekci (-10 pct). Rozhodovat se o tom ale může už nyní před víkendem, protože bude důležité, jak boj kolem 100d průměru dopadne. V případě negativního vývoje se otevře nový prostor bez silné podpory. S&P500 zbývá 5-6 procent k úrovni, kde se držel před březnovým propadem a kde by se nyní mohl opřít také o 200denní průměr.
Co se týče nových zpráv, v nich trh těžko najde inspiraci. Výsledková sezóna po Nvidii už pouze dojíždí a ani důležitá makrodata v kalendáři nejsou. Má sice promluvit dalších pár zástupců Fedu, ale ti těžko vrátí prosincové snížení sazeb jednoznačně do hry.
Pohled na další trhy alespoň ukazuje, že tentokrát nejde o plošnou ztrátu důvěry. Zlato sice zůstává jen zhruba na svém, ale dluhopisy stoupají na vyšší poptávce po bezpečí i přes změnu očekávání o Fedu. Výnosy v zámoří i Evropě jsou asi o 3 bps níž. Zároveň posiluje dolar, i když v tomto případě jde o poměrně mírný pohyb – eurodolar se obchoduje na 1,1520. Dluhopisy a měny naznačují, že propad akcií není tažen makrem, ale opravdu spíše sentimentem kolem AI. Koruna na rozdíl od předchozích případů nezůstává k dění na hlavních trzích netečná a slábne vůči oběma hlavním měnám. Proti euru se obchoduje na 24,25.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2462
|0.2200
|24.2497
|24.1846
|CZK/USD
|21.0530
|0.3240
|21.0545
|20.9475
|HUF/EUR
|384.1521
|0.5230
|385.7193
|381.9839
|PLN/EUR
|4.2510
|0.3524
|4.2545
|4.2327
|CNY/EUR
|8.1899
|-0.1751
|8.2159
|8.1871
|JPY/EUR
|180.3850
|-0.6225
|181.6646
|180.2850
|JPY/USD
|156.6245
|-0.5268
|157.5380
|156.5585
|GBP/EUR
|0.8821
|0.0238
|0.8829
|0.8810
|CHF/EUR
|0.9281
|-0.1184
|0.9299
|0.9275
|NOK/EUR
|11.8339
|0.4763
|11.8358
|11.7390
|SEK/EUR
|11.0424
|0.2970
|11.0457
|10.9993
| USD/EUR
|1.1516
|-0.1141
|1.1552
|1.1514
|AUD/USD
|1.5560
|0.2804
|1.5562
|1.5485
|CAD/USD
|1.4098
|0.0110
|1.4106
|1.4082