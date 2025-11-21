Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI

nabízí přehled toho, co se děje na americkém akciovém trhu s různými typy firem spojených s umělou inteligencí. „Permanentní býk“ Jeremy Siegel uvažuje nad tím, co může AI přinést a jaká je situace v ekonomice. A v si myslí, že „nebude téměř žádné pracovní místo, kterého se nějak nedotkne AI.“
AI a akciové trhy ve světě: v následujícím grafu porovnává návratnost akcií spojených s vysokými investicemi do AI infrastruktury s akciemi firem zaměřených na aplikace AI a společností, u kterých se čeká zvýšení produktivity díky AI. Zatímco první skupina si zejména od počátku letošního roku připisuje významné zisky, druhá spíše stagnuje a třetí dokonce realizuje ztráty:
Zdroj: X
Ve druhém grafu porovnává vývoj „ziskového sentimentu“. Tedy to, jak se mění očekávané zisky (počet posunů v očekáváních směrem nahoru minus posuny směrem dolů děleno celkovým počtem změn v predikcích za poslední měsíc):
Zdroj: X
V posledních měsících jsou znatelné značné posuny v sentimentu na americkém trhu, poslední dobou se přitom prudce zlepšuje. To samé platí v mnohem menší míře v Japonsku a Evropě, rozvíjející se trhy čelí po delším a soustavnějším zlepšování sentimentu určitému poklesu.
Jak přitom ukazuje třetí obrázek od , americký akciový trh si sice letos připisuje slušné zisky, ale za Evropou, Japonskem a rozvíjejícími se trhy nadále zaostává:
Zdroj: X
Přínosy, které si ani neumíme představit: Jestliže dáme stranou skupinu sedmi velkých technologických společností, pak se zbytek indexu S&P 500 obchoduje s poměrem cen k ziskům kolem dvaceti. Na CNBC to řekl Jeremy Siegel, podle kterého je toto PE s ohledem na celkové prostředí odpovídající. A otázkou pak je, zda je PE příliš vysoké u společností zaměřujících se na umělou inteligenci, které ale tvoří významnou část celkové kapitalizace trhu.
Podle profesora je umělá inteligence „největší revolucí našeho života“ a mohla by mít přínosy, které si nyní neumíme ani představit. Největší riziko spojené s investicemi do AI pak podle Siegela může spočívat v tom, že nebude potřeba takového objemu kapacit a ve skutečnosti by stačily investice nižší. Jako příklad podobného dění lze podle něj vnímat investice do internetové infrastruktury, které se nakonec ukázaly jako přehnané kvůli tomu, že se data začala přenášet optickými kabely.
Na CNBC připomněli, že Siegel je považován za „permanentního býka“ a vývoj na trhu mu dlouhodobě dává za pravdu. Profesor k tomu řekl, že když hovořil se svým nakladatelem o vydání knihy zaměřené na dlouhodobé investice do akcií, vydavatel mu řekl, že pesimisticky vyznívající investiční literatura se prodává mnohem lépe. „Medvědí“ literatura zaměřená na krize a problémy se konkrétně měla prodávat pětkrát lépe než ta optimistická, „býčí“, do které se řadí i Siegelovy knihy.
Profesor k tomu řekl, že lidé si často myslí, že optimisté mají nasazené růžové brýle a „prostě jim nedochází, jak špatná je situace.“ K tomu dal pár příkladů pesimistických predikcí mohutných poklesů akciového trhu, které se nenaplnily. „Můžeme se bavit o tom, kam se trh pohne do konce roku, jestli Fed sníží sazby, což by podle mě měl. AI je každopádně revoluce, která by měla změnit svět,“ dodal profesor a zopakoval, že většina trhu se nyní podle něj obchoduje za přijatelné valuační násobky.
Bob Michele, který působí jako investiční ředitel v , pak na CNBC řekl, že je „profesionálním optimistou“, v dobrém stavu je podle něj americká ekonomika a korporátní sektor. Pokud by Fed v prosinci ještě snížil sazby, akciím by to pomohlo k dalšímu růstu do příštího roku. Technologický vývoj spolu s tím demografickým pak představují významné strukturální změny, k čemuž se přidávají změny v regulaci a stimulační fiskální a monetární politika.
AI se dotkne všech pracovních míst: Stephen Byrd z si myslí, že umělá inteligence se dotkne téměř všech pracovních míst. Některých více, některých méně. Na první pohled by se přitom mohlo zdát, že do první skupiny budou patřit zejména technologické společnosti a IT odvětví. Nicméně analýza ukazuje, že půjde spíše o odvětví „s nízkými průměrnými příjmy na jednoho zaměstnance“. Mělo by tedy jít například o logistiku firmy pohybující se v oblasti spotřebního zboží a další, které mají velký potenciál pro zvýšení efektivity.
V roce 2026 by se podle experta už mohly jasněji ukazovat přínosy AI. Na CNBC k tomu připomněli, že i MMF hovoří o tom, že AI bude mít významný dopad na trh práce. Byrd navázal s tím, že stále jde o neprobádanou oblast, kterou plně nepostihnou ani detailní analýzy. Ovšem na jaře a v létě příštího roku už by mělo být jasnější, co přináší nové modely umělé inteligence.