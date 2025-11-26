Hledat v komentářích

Detail - články
Britská ministryně financí představila návrh rozpočtu, oznámila zvýšení daní

26.11.2025 14:48
Autor: ČTK

Britská ministryně financí Rachel Reevesová ve středu v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde zejména počítá s dalším zvýšením daní. Dokument k rozpočtu ještě před jejím vystoupením unikl na veřejnost. To se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) se za to omluvil a oznámil, že věc vyšetří.

Reevesová počítá díky zvýšení daní o 29,8 miliardy liber (822 miliard Kč) se zvýšením rozpočtové rezervy. Hodlá toho dosáhnout mimo jiné novými daněmi z hazardních her a z luxusních nemovitostí.

Ministryně také potvrdila, že prahové hodnoty daně z příjmu budou zmrazeny do dubna 2031. To znamená, že více lidí bude platit vyšší daně. Oznámila také změny v režimu daně z kapitálu a snížení daňových úlev pro soukromé penze.

Britská libra hned v reakci posílila a prudce vzrostly ceny britských státních dluhopisů.



