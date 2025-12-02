Hledat v komentářích

AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?

02.12.2025 6:26
Autor: Redakce, Patria.cz

Hostem na Yahoo Finance byl Greg Ip z Wall Street Journal a diskutovalo se o tom, proč řada běžných lidí nevnímá umělou inteligenci s žádným velkým nadšením. Ip hovoří o technologickém pokroku, který dělá už nyní výrazně bohatší ty, kdo zainvestovali do akcií spojených s AI. Na druhou stranu je tu ovšem řada lidí, kteří mohou mít univerzitní vzdělání, ale pokud pracují třeba ve financích nebo s počítači, mohou se obávat vlivu AI na jejich pracovní místa.

Ip si myslí, že během dot.com boomu, kdy docházelo k rozvoji internetu, byla nálada ve společnosti mnohem lepší. Nyní existuje velká skupina lidí, kteří jsou minimálně rezervovaní, ale tehdy tomu tak nebylo. I když každá technologická změna určité obavy přináší a s nástupem internetu se například začalo mnohem více hovořit o přístupu k soukromým datům či ohrožení dětí kyberšikanou. Situace by se nyní samozřejmě měnila v případě, že by se AI ukazovala jako technologie, která nepřináší výrazné negativní změny.

Ip následně hovořil o tom, že kdyby nyní pro Američany neexistovala celá řada dalších témat včetně vysokých nákladů bydlení, možná by ani nevěnovali tolik pozornosti možným negativním stránkám AI. Nyní si ji ale přidávají k tomu, co všechno jim vadí. V této souvislosti pak poukázal i na to, že během internetové bubliny vznikala řada nových firem a lidé brali s určitým humorem to, čemu se některé z nich chtěly věnovat a následně zanikly. Nyní je situace značně rozdílná, protože do nových technologií investují zejména velké korporace.



I výše uvedené přispívá k „rozdílné atmosféře kolem AI“, protože podle experta lidé hledí na velké společnosti s určitým podezřením. A OpenAI je sice společnost nová, ale běžným lidem vzdálená. Podle Ipa jde celkově o věc, která by mohla být natolik významná, že by mohla ovlivňovat a brzdit další technologický vývoj. Na Yahoo se pak diskutovalo i o současném žhavém tématu, kterým je růst investičního zájmu o Google. Následující graf porovnává vývoj cen jeho akcií s vybranými technologickými společnostmi:

1
Zdroj: Yahoo Finance

Analytik Jefferies Brent Thill k tématu uvedl, že pokud má Meta zájem o spolupráci s Googlem, je to pro druhou společnost dobrá zpráva. Nejde ale o nic přelomového v tom smyslu, že firmy budou celkově chtít navzájem spolupracovat, žádné se nechce spoléhat jen na jednoho partnera a NVIDIA ani není schopna uspokojit celkovou poptávku po jejích produktech. K tomu expert připomněl, že ještě na počátku letošního roku se investoři na Google dívali negativně a uvažovalo se o tom, že bude zaostávat, protože bude upadat jeho tradiční byznys.

Brent na otázku týkající se kvality Gemini 3 od Googlu řekl, že podle něho budou lidé využívat více modelů a nedojde k tomu, že by jeden model zvítězil a přitáhl naprostou většinu uživatelů. Z investičního hlediska to podle analytika znamená, že nejlepší je jít tam, kde je u velkých technologických firem zrovna nejhorší sentiment. Právě Google je ukázkou toho, že tato strategie může fungovat. Meta a Oracle jsou pak nyní společnostmi, které čelí největšímu negativnímu sentimentu. „Fandíme Googlu, ale jinde vidíme přeprodané akcie na sentimentu,“ dodal.

Zdroj: Yahoo Finance

 

