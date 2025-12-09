Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč

Colt CZ získala zelenou od antimonopolního úřadu pro převzetí pardubické Synthesie Nitrocellulose a energetické divize Synthesia Power. Transakce v hodnotě přes 23 miliard korun posílí pozici zbrojařské skupiny v dodavatelském řetězci výroby munice, protože nitrocelulóza je klíčovou surovinou pro malorážovou i velkorážovou munici. Součástí dohody je i vstup skupiny Kaprain do akcionářské struktury Colt CZ. Energetická část transakce se má dokončit v roce 2026, kdy Colt postupně získá plné vlastnictví divize zajišťující dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně.
Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.
"Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže," uvedl úřad. Rozhodnutí je pravomocné.
Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci, byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
Divize energetiky chemičky Synthesia, vyčleněná letos v dubnu do společnosti Synthesia Power, zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví na Pardubicku. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. "Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu," uvedla zbrojovka dříve v tiskové zprávě.