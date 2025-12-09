Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč

Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč

09.12.2025 13:41
Autor: ČTK

Colt CZ získala zelenou od antimonopolního úřadu pro převzetí pardubické Synthesie Nitrocellulose a energetické divize Synthesia Power. Transakce v hodnotě přes 23 miliard korun posílí pozici zbrojařské skupiny v dodavatelském řetězci výroby munice, protože nitrocelulóza je klíčovou surovinou pro malorážovou i velkorážovou munici. Součástí dohody je i vstup skupiny Kaprain do akcionářské struktury Colt CZ. Energetická část transakce se má dokončit v roce 2026, kdy Colt postupně získá plné vlastnictví divize zajišťující dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně.

Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.

"Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže," uvedl úřad. Rozhodnutí je pravomocné.

Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci, byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

Divize energetiky chemičky Synthesia, vyčleněná letos v dubnu do společnosti Synthesia Power, zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví na Pardubicku. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. "Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu," uvedla zbrojovka dříve v tiskové zprávě.

 

Čtěte více:

Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem
29.08.2025 10:06
Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem
Skupina Colt CZ Group se dohodla na převzetí společnosti Synthesia Nit...
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
19.09.2025 16:10
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
Skupina Colt CZ Group, jeden z nejvíce obchodovaných titulů na pražské...
Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové
01.10.2025 16:49
Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové
Jan Drahota, dosavadní předseda představenstva Colt CZ, odstoupil ke d...
Colt CZ zvýšil za tři čtvrtletí výnosy a výrazně i zisk, mírně reviduje výhled
20.11.2025 8:11
Colt CZ zvýšil za tři čtvrtletí výnosy a výrazně i zisk, mírně reviduje výhled
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní tři čtvrtl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.12.2025
14:30Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
13:41Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč
12:50Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie
12:04Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu  
10:52Nová cílová cena a doporučení Patrie: Silná rozvaha a dividendy Philip Morris ČR drží atraktivitu i přes vyšší náklady  
10:07Rozbřesk: Stojí před eurodolarem nejen Fed, ale znovu i děravý francouzský rozpočet?
9:36Vítězství pro Nvidii: Trump jí povolil vývoz do Číny, analytici ale varují před ztrátou výhody
9:04Německý export v říjnu držel tempo, dovoz se propadl o více než procento
8:50J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:40Nepřátelská nabídka Paramountu, restrukturalizace PepsiCo a spojení Ford-Renault  
6:44Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  
08.12.2025
17:43Jedno americké dluhové finance fiction
15:59PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem  
15:29Paramount neskládá zbraně. Učinil nepřátelskou nabídku na koupi Warner Bros. za 30 dolarů za akcii
13:11Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
12:23Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy
11:54Začátek týdne je pomalý a změnu směru trhům nepřináší  
11:18Odešel Hans-Jörg Rudloff. Osobnost investičního světa stála i u začátků Patria Finance
11:13Čína přehodnocuje ekonomické priority. Domácí poptávka hlavním motorem růstu
10:56Dominik Rusinko: Míra nezaměstnanosti v listopadu stagnovala

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
AutoZone Inc (11/25 Q1, Bef-mkt)
GameStop Corp (10/25 Q3, Aft-mkt)
thyssenkrupp AG (09/25 Q4, Bef-mkt)
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět