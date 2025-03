Švýcaři snížili základní úrok na 0,25 procenta, je nejníže za dva a půl roku

Švýcarská centrální banka (SNB) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,25 procenta. Úroková sazba je tak nyní v zemi nejníže od září 2022. Banka to dnes oznámila v tiskové zprávě. Nízkými úroky se snaží odradit investory od nákupu švýcarských franků a podpořit inflaci, která je velmi nízká.



Centrální banka od loňského března, kdy zahájila současné kolo snižování nákladů na úvěry, snížila úroky už popáté. Analytici v anketě agentury Reuters tento krok očekávali.



"Dnešní úpravou sazeb zajišťuje, aby měnové podmínky zůstaly přiměřené vzhledem k nízkým inflačním tlakům a zvýšenému riziku poklesu míry inflace," uvedla centrální banka. Nenabídla ale žádné konkrétní signály, jak chce dál postupovat. Jen uvedla, že bude situaci nadále pečlivě sledovat a v případě potřeby měnovou politiku upraví.



Míra inflace ve Švýcarsku v únoru zpomalila na 0,3 procenta, byla tak nejníže za téměř čtyři roky. Snížení sazeb má zabránit tomu, aby se inflace dostala pod cílové rozpětí nula až dvě procenta, které centrální banka považuje za cenovou stabilitu.



Švýcarská měnová autorita se snaží ochránit frank v očekávání nadcházejících nestabilních časů. Švýcarská měna letos oslabila, ale zůstává zranitelná, protože je považována za útočiště pro investory, kteří se chtějí chránit před politickou i ekonomickou nestabilitou. Ta by mohla přijít vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump zvyšuje globální obchodní napětí a na Ukrajině nadále trvá válka. Snížení úroků by tak mohlo preventivně odradit investory od velkého nákupu franků.



Banka zároveň mírně zvýšila prognózu inflace na letošní rok. V průměru ji odhaduje na 0,4 procenta, v příštích dvou letech pak na 0,8 procenta. Dříve letošní inflaci odhadovala na 0,3 procenta.



Úroková sazba ve Švýcarsku je nejnižší ve srovnání s centrálními bankami, které spravují deset nejobchodovanějších měn světa. Americká centrální banka (Fed) ve středu ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.

