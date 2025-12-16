Hledat v komentářích

Detail - články
Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku

Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku

16.12.2025 11:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nasdaq , druhá největší burza v USA, žádá u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) o schválení prodloužení obchodních hodin na svých akciových trzích na 23 hodin během pracovního týdne. Pokud regulátoři žádost schválí, mohlo by se začít od pondělí do pátku na Nasdaqu obchodovat prakticky nonstop ve druhé polovině příštího roku.

Podle pondělního podání u SEC zažádal Nasdaq o povolení k přidání další obchodní seance od 21:00 do 4:00 ET – amerického východní času (3:00 – 10:00 našeho času). To by bylo nad rámec premarketu, běžného obchodování a aftermarketu, kterou firma již provozuje.

„Tento vývoj odráží jednoduchou realitu: globální investoři očekávají přístup za svých podmínek, ve svých časových pásmech, aniž by byla ohrožena důvěra nebo integrita trhu,“ řekl Bloombergu Chuck Mack, senior viceprezident pro severoamerické trhy ve společnosti Nasdaq .

Nasdaq se tak připojuje k dalším burzám a upozorňuje na rostoucí zájem o obchodování s americkými akciemi mimo tradiční tržní dobu, která trvá od 9:30 do 16:00 ET (v ČR od 15:30 do 22:00). Účastníci trhu mimo USA uvítali potenciál rychlejšího oceňování zisků a makroekonomického vývoje. Zároveň ale varovali, že téměř kontinuální obchodování by investorům poskytlo méně času na vstřebání hlavních zpráv po zavírací době, což by mohlo vést k extrémnějším výkyvům během hodin, kdy je likvidita nízká.

Očekává se, že v závislosti na schválení regulačními orgány by Nasdaq byl připraven na prodloužené obchodování začátkem třetího čtvrtletí 2026, píše Bloomberg.

„Krok Nasdaqu je naprosto převratný. Efektivně to zahrnuje americké akcie do našich místních obchodních hodin, zvyšuje likviditu a umožňuje investorům reagovat v reálném čase, namísto čekání na noční seance. Pro každého, kdo je aktivní s technologickými nebo vysoce volatilními americkými akciemi, je to významný krok směrem ke skutečně globálnímu trhu,“ řekl Dilin Wu, stratég výzkumu ve společnosti Pepperstone Group v Austrálii.

Další burzy si také nastínily vlastní cestu k prodloužení obchodních hodin na svých trzích, a to včetně newyorské burzy, která plánuje ve všedních dnech nabízet obchodování 22 hodin. Tento návrh získal počáteční schválení od SEC v únoru, čeká se však na aktualizace datového kanálu trhu.

Aby se to stalo realitou, tak klíčoví hráči jako Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), jež zajišťuje vypořádání obchodů, a Operating Committees of the Securities Information Processors, které zobrazují ceny v reálném čase, musí rovněž prodloužit své provozní hodiny. Obě organizace předložily své plány, přičemž DTCC uvedla, že plánuje začít vypořádávat akciové obchody 24 hodin denně pět dní v týdnu do druhého čtvrtletí roku 2026.

Otázka likvidity

Prodloužená obchodní doba se během pandemie stala běžnější, což investorům umožnilo okamžitě reagovat na události ovlivňující trh. Firmy jako Robinhood Markets a Interactive Brokers začaly klientům umožňovat nákup a prodej amerických akcií 24 hodin pět dní v týdnu na mimoburzovních platformách, jako je alternativní obchodní systém Blue Ocean.

Platformy, které umožňují prodloužené obchodování s akciemi, však Wall Street rozdělily. Zastánci tvrdí, že investoři v USA i v zahraničí chtějí mít možnost přistupovat k akciím a reagovat na ně mimo otevírací dobu amerického trhu. Odpůrci zase varují, že kvalita obchodování může trpět nižším objemem, což může vést k méně přesnému stanovování cen

Většina obchodní aktivity se stále odehrává kolem otevíracích a zavíracích hodin na největších burzách na amerických trzích. S přidanými obchodními hodinami tak vyvstává otázka, zda se zapojí i institucionální obchodníci. „Skutečným testem je hloubka likvidity. Pokud se přidají institucionální účastníci, je to jasné vítězství pro investory v Asii. Pokud ne, prodloužené hodiny mohou udělat spíše jen humbuk než být skutečně efektivní,“ uvedla Hebe Chenová, analytička ve společnosti Vantage Markets v Melbourne.



