Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie

Ceny průmyslových výrobců v Česku v listopadu už podesáté za sebou meziročně klesly, tentokrát o 1,3 %. Zlevnění energií pomohlo dál ochladit tlak na průmysl, zatímco ostatní odvětví pokračují v růstu: zemědělské ceny jsou meziročně výš o 1,2 %, stavební práce o 3,2 % a tržní služby pro podniky o 4,3 %. Data Českého statistického úřadu tak potvrzují rozdílný vývoj nákladů v ekonomice — klesající ceny v průmyslu kontrastují s přetrvávající inflací v zemědělství, stavebnictví a službách, přičemž zvláště živočišná výroba dál rychle zdražuje.
Například v zemědělství ale meziroční růst cen v posledních měsících postupně zpomaluje. V listopadu 2024 činil 5,5 procenta. Následně zrychlil na více než devět procent začátkem tohoto roku a vrcholu dosáhl v dubnu a květnu, kdy činil shodně 15,7 procenta. V červnu už ale zdražování zpomalilo a v listopadu už činilo jen 1,2 procenta. Ve stavebnictví a službách je růst cen stabilní. Po většinu uplynulého roku se drží na podobných hodnotách, jakých dosáhl v listopadu.
V průmyslu mělo vliv na celkový pokles cen zlevnění energií, zatímco třeba u spotřebního zboží ceny rostly. Oproti loňsku se v listopadu snížily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 3,2 procenta, ceny chemických látek a přípravků o 8,4 procenta a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů o 2,5 procenta. Vzrostly ceny oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 3,8 procenta, ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku) o 7,7 procenta a ceny potravinářských výrobků o 1,2 procenta. V potravinářství se zvýšily ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,7 procenta a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o dvě procenta, kdežto ceny mléčných výrobků klesly o 0,1 procenta.
U zemědělských výrobců klesly ceny v rostlinné výrobě o 6,8 procenta. Zlevnily brambory o 24,7 procenta, ovoce o 21,2 procenta, čerstvá zelenina o 18,8 procenta, obiloviny o 6,5 procenta a olejniny o 3,1 procenta. Celkový růst cen v zemědělství tak táhla hlavně živočišná výroba, kde byly ceny meziročně vyšší o 13,8 procenta. Ceny skotu vzrostly o 39 procent, ceny vajec o 36,6 procenta, ceny drůbeže o 14,5 procenta a ceny mléka o 12,1 procenta. Klesly ceny prasat, a to o 14,1 procenta.
Ve stavebnictví se zvedly ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných v tomto odvětví o 1,1 procenta. V říjnu zdražovaly o 0,9 procenta. V tržních službách pro podniky zdražily v listopadu reklamní služby a průzkum trhu o 17,7 procenta, služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 16 procent a služby v oblasti zaměstnání o 9,3 procenta.
V meziměsíčním srovnání se ceny zemědělských výrobců snížily v listopadu o čtyři procenta. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně naopak mírně zvýšily o 0,3 procenta. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,1 procenta a ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,1 procenta.