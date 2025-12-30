Hledat v komentářích

Zápis z jednání Fedu podporuje sázky na snížení sazeb, trhy zůstaly klidné

30.12.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes téměř zůstaly takřka beze změny poté, co zápis z prosincového zasedání Fedu potvrdil očekávání dalších snížení sazeb v příštím roce. Stříbro a zlato se zotavily po prudkém poklesu z historických maxim.

S&P 500 zůstal téměř beze změny, výnos desetiletých dluhopisů drobně vzrostl na 4,13 %. Dolarový index Bloomberg mírně posílil po stabilní seanci. Obchodování zůstává utlumené kvůli nízkým objemům a absenci výrazných impulsů. Zápis ukázal, že většina členů Fedu podporuje další snížení sazeb, pokud inflace bude dál klesat. Dokument zároveň odhalil rozdílné názory uvnitř banky a obtížné rozhodování o prosincovém snížení o 25 bazických bodů.

Podle PNC Asset Management trh potřebuje pro další růst v roce 2026 uvolněnou politiku Fedu. Analytici upozorňují na tlak na dlouhé výnosy kvůli obavám z deficitu a dluhu. Prezident Donald Trump naznačil, že má vybraného kandidáta na nového šéfa Fedu, ale zatím neplánuje oznámení. Zmínil také možnost odvolání Jerome Powella, což trh zatím nezapočítává.

Makrodata ukázala mírný růst cen domů v říjnu. Obchodníci nyní očekávají dvě snížení sazeb v roce 2026 místo původních tří. V Asii dnes posílil čínský jüan pod hranici 7 za dolar poprvé od roku 2023. Evropské akcie rostly díky vyšším cenám kovů, zatímco asijské mírně oslabily. Globální trhy směřují ke třetímu ročnímu zisku v řadě, ale závěr roku je utlumený. Historicky MSCI index globálních akcií v lednu průměrně přidal 1,4 %.

Z firemních zpráv zaujalo: Warner Bros Discovery odmítne nabídku převzetí od Paramount Skydance. Tesla zveřejnila odhady prodeje, které naznačují slabší výhled. Goldman Sachs financuje projekt privátních energetických center pro AI v Texasu. Meta koupí Manus, populárního AI agenta ze Singapuru. Ultragenyx posílil nejvíce od srpna 2024 po předchozím propadu. Walmart čelil výpadku online služeb. Pop Mart oslabil kvůli poklesu zájmu o hračky Labubu. Citigroup očekává ztrátu 1,1 miliardy USD při prodeji ruského byznysu. Insilico Medicine posílil až o 48 % při debutu na burze v Hongkongu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,13 %, NASDAQ 100: -0,25 % a Dow Jones : -0,17 %.



