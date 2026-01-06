Hledat v komentářích

Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku

Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku

06.01.2026 9:02
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Americká intervence ve Venezuele tak trochu připomíná staré časy. Tentokrát sice Spojené státy nechtějí vyvážet demokracii (o té nepadlo na tiskové konferenci Donalda Trumpa ani slovo), ale o to otevřeněji usilují o kontrolu nad venezuelským ropným průmyslem. Výrazné zlevnění ropy na světových trzích, a tím i pohonných hmot v Česku, však zatím není na pořadu dne.

V případě Venezuely se pravidelně připomíná jeden statistický faktzemě má údajně největší zásoby ropy na světě, přibližně 300 miliard barelů. Nechme nyní stranou, že jde o číslo, se kterým vyrukoval Hugo Chávez, a je tedy značně nespolehlivé. Podstatné je, že kvůli zastaralé infrastruktuře, všudypřítomné korupci a hlubokému podfinancování těží Venezuela aktuálně jen asi 900 tisíc barelů denně. To je méně než jedno procento globální nabídky a zhruba třetina objemu z přelomu milénia.

Představa, že Venezuela nyní – pod taktovkou amerických těžařských firem – zaplaví trh ropou, stojí mimo realitu. Výrazné navýšení produkce vyžaduje masivní investice s prozatím nejistou návratností. Venezuelská ropa je navíc těžká a kyselá, což prodražuje její těžbu a při současných cenách ropy je otázkou celková profitabilita těžby. A konečně, nutnou podmínkou je politická stabilita – bez ní se američtí producenti jen těžko vrátí do země, která jejich aktiva dříve znárodnila.

Významné zvýšení produkce bude tedy během na dlouhou trať. Potvrzuje to i historická zkušenost z jiných zemí, kde Spojené státy intervenovaly. V Iráku trval návrat na předválečnou úroveň produkce téměř deset let a její zdvojnásobení přišlo až po dvanácti letech. V Libyi se těžba ani po patnácti letech od války nevrátila na původní úroveň.

Tomuto příběhu zdá se věří i ropný trh. Žádné prudké zlevňování ropy Brent se nekoná – včera její cena naopak vzrostla o zhruba dvě procenta na 62 dolarů za barel. I tak je ropa relativně levná, když její cena trendově klesá již od roku 2022, kdy se krátce pohybovala nad 120 dolary za barel. Ani tuzemské pohonné hmoty proto nemají důvod na dění ve Venezuele reagovat poklesem. Kombinace levné ropy a silné koruny vůči dolaru zajišťuje, že pohonné hmoty zůstávají relativně levné – cena benzinu je aktuálně nejnižší za poslední čtyři roky.

1

TRHY

Koruna

Česká koruna vykročila do nového roku v lehké defenzivě, nadále však zůstává na dostřel hranice 24,20 EUR/CZK. Hlavním číslem dnešního dne bude výsledek hospodaření státního rozpočtu za minulý rok, který podle předběžného komentáře ministryně financí skončil ve výrazně hlubším schodku oproti plánovaným 241 mld. Kč (odhadujeme mezi 280-290 mld. Kč). Z pohledu korunového trhu zřejmě nepůjde o zásadní kurzotvornou informaci, tou může být spíše zítřejší výsledek prosincové inflace, pokud dojde k viditelnému překvapení.

Eurodolar

Kurz eurodolaru sice v reakci na americké zajetí venezuelského prezidenta oslaboval, ale překvapivé zhoršení podnikatelské nálady amerického průmyslu reprezentované indexem ISM dostalo dolar zpět pod tlak.
Dnešek bude spíše o evropských datech, kdy francouzská a německá inflace (za prosinec) napoví, jak by mohl dopadnout zítra zveřejněný výsledek za celou eurozónu.

 


