ČNB loni nakoupila 20,4 tuny zlata, v rezervách ho má rekordních 71,6 tuny

Česká národní banka (ČNB) za loňský rok nakoupila 20,4 tuny zlata. V rezervách ho na konci roku měla rekordních 71,6 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes ČNB zveřejnila. Zlato tvořilo 5,76 procenta hodnoty celkových devizových rezerv. Centrální banka plánuje do roku 2028 zvýšit objem zlata v rezervách na 100 tun.
Množství zlata, které loni ČNB nakoupila, bylo obdobné jako v roce 2024, kdy ho nakoupila 20,5 tuny. Centrální banka začala zlato ve větší míře nakupovat v roce 2023, v současnosti ho nakupuje tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí. Podle vyjádření představitelů centrální banky ČNB přitom při nákupu zlata nespekuluje na cenu.
Hodnota zlatých rezerv ČNB na konci roku 2025 dosáhla 10,1 miliardy dolarů (209,9 miliardy korun). Celkové devizové rezervy činily 175,8 miliardy dolarů. Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy.
Podíl zlata na celkových rezervách vzrostl na 5,76 procenta z 2,94 procenta na konci roku 2024. Kromě zvýšení celkového objemu drahého kovu k tomu přispěl i růst jeho ceny na světových trzích. V loňském roce se cena zlata zvýšila o 64 procent, když o Vánocích dosáhla rekordních 4 549,71 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). V posledních dnech roku zlato mírně oslabilo, analytici ale čekají jeho další zdražování v letošním roce.
Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.
Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata. Po roce 1998 rozhodla tehdejší bankovní rada o prodeji větší části zlatých rezerv, následně jí zůstalo 14 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv měla centrální banka v roce 2019, kdy činil osm tun.