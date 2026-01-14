Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic

Třetí největší americká banka reportovala v rámci hospodářských výsledků za loňský čtvrtý kvartál nižší než očekávané tržby. V ziskovosti naopak banka odhady analytiků předčila. Výrazně se dařilo investičnímu bankovnictví. Akcie v premarketu reagují růstem o 1,7 procenta.
Upravený zisk na akcii činil 1,81 dolaru, což bylo téměř o 20 centů centů více než předpokládali analytici. Meziročně se jedná o 35procentní nárůst. V tržbách ale mírně zaostala, když vygenerovala 19,87 miliardy dolarů, zatímco trh čekal 20,5 miliardy. Oproti loňsku se jedná o navýšení o půldruhého procenta.
Působivou zprávou je, že vykázala ve čtvrtém čtvrtletí nárůst poplatků za finanční poradenství až o 84 procent, čímž završila úspěšný rok, kdy příjmy z fúzí a akvizic vzrostly o více než polovinu na historické maximum. Tento výsledek překonal jinak relativně slabý růst u rivala , kde tento segment loni vzrostl jen o šest procent, upozornila agentura Bloomberg.
se delší dobu snaží proniknout mezi tři největší hráče v oblasti investičního bankovnictví, přičemž pod vedením Raghavana, kterého generální ředitelka Jane Fraserová v roce 2024 přetáhla z , je pokrok znatelný. Celkové poplatky z této divize (včetně dluhopisových a akciových emisí i M&A) vzrostly ve čtvrtém kvartálu o více než třetinu na 1,29 miliardy dolarů, byť je to stále méně než 2,35 miliardy u .
Příjmy ze značkových kreditních karet vzrostly o pět procent. V červenci tato divize uvedla na trh kartu Strata Elite, která má konkurovat prémiovým kartám od a .
Divize správy majetku vedená Andym Sieghem, dalším z manažerů, které Fraserová přivedla, vykázala nárůst příjmů o sedm procent, a to především díky privátní bance a nabídce Citigold.
Pod téměř již pětiletým vedením Fraserové prochází úspěšnou restrukturalizací. CEO za tu dobu přetáhla manažery z a , aby zlepšila výkonnost klíčových divizí a zbavila společnost nálepky zaostávající banky. Loni pak došlo k velkému milníku, když tržní hodnota banky poprvé od roku 2018 překonala účetní hodnotu aktiv.
Týden hospodářských výsledků velkých bankovních domů otevřela už včera největší americká banka , dnes vedle následovala také dvojka na trhu a a zítra se přidají a .