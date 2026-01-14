Hledat v komentářích

Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic

14.01.2026 14:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Třetí největší americká banka Citigroup reportovala v rámci hospodářských výsledků za loňský čtvrtý kvartál nižší než očekávané tržby. V ziskovosti naopak banka odhady analytiků předčila. Výrazně se dařilo investičnímu bankovnictví. Akcie v premarketu reagují růstem o 1,7 procenta.

Upravený zisk na akcii činil 1,81 dolaru, což bylo téměř o 20 centů centů více než předpokládali analytici. Meziročně se jedná o 35procentní nárůst. V tržbách ale Citigroup mírně zaostala, když vygenerovala 19,87 miliardy dolarů, zatímco trh čekal 20,5 miliardy. Oproti loňsku se jedná o navýšení o půldruhého procenta.

Působivou zprávou je, že Citi vykázala ve čtvrtém čtvrtletí nárůst poplatků za finanční poradenství až o 84 procent, čímž završila úspěšný rok, kdy příjmy z fúzí a akvizic vzrostly o více než polovinu na historické maximum. Tento výsledek překonal jinak relativně slabý růst u rivala JPMorgan, kde tento segment loni vzrostl jen o šest procent, upozornila agentura Bloomberg.

Citigroup se delší dobu snaží proniknout mezi tři největší hráče v oblasti investičního bankovnictví, přičemž pod vedením Visa Raghavana, kterého generální ředitelka Jane Fraserová v roce 2024 přetáhla z JPMorgan, je pokrok znatelný. Celkové poplatky z této divize (včetně dluhopisových a akciových emisí i M&A) vzrostly ve čtvrtém kvartálu o více než třetinu na 1,29 miliardy dolarů, byť je to stále méně než 2,35 miliardy u JPMorgan.

Příjmy ze značkových kreditních karet vzrostly o pět procent. V červenci tato divize uvedla na trh kartu Strata Elite, která má konkurovat prémiovým kartám od JPMorgan a American Express.

Divize správy majetku vedená Andym Sieghem, dalším z manažerů, které Fraserová přivedla, vykázala nárůst příjmů o sedm procent, a to především díky privátní bance a nabídce Citigold.

Pod téměř již pětiletým vedením Fraserové prochází Citigroup úspěšnou restrukturalizací. CEO za tu dobu přetáhla manažery z JPMorgan a Bank of America, aby zlepšila výkonnost klíčových divizí a zbavila společnost nálepky zaostávající banky. Loni pak došlo k velkému milníku, když tržní hodnota banky poprvé od roku 2018 překonala účetní hodnotu aktiv.

Týden hospodářských výsledků velkých bankovních domů otevřela už včera největší americká banka JPMorgan, dnes vedle Citigroup následovala také dvojka na trhu Bank of America a Wells Fargo a zítra se přidají Goldman Sachs a Morgan Stanley.



