Detail - články
Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu

13.01.2026 6:01
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Rok 2026 by podle stratégů Citigroup mohl patřit globální diverzifikaci akciových portfolií. Investoři se postupně rozhlížejí za hranice USA, kde se náskok amerických firem v ziskovosti začíná zmenšovat. Vládní výdaje v Evropě, reflace v Japonsku a masové nasazování umělé inteligence vytváří prostor pro další růst zisků mimo Spojené státy. Citi proto čeká zhruba desetiprocentní růst světových akcií, přičemž diverzifikace nemá znamenat úprk z Ameriky, ale spíše širší rozložení sázek v prostředí nadprůměrných valuací a měnících se toků kapitálu.

Investoři budou v roce 2026 pokračovat v diverzifikaci akciových portfolií, což by podle stratégů Citigroup mělo přinést další růst globálního akciového indexu o zhruba 10 %, uvádí Bloomberg. Hlavním důvodem je postupné přibližování ziskovosti amerických firem se zbytkem světa, píše tým vedený Beatou Manthey. Na klíčových trzích mimo USA zůstává prostor pro růst zisku na akcii, a to díky vládním výdajům v Evropě, reflaci v Japonsku a masovému nasazení umělé inteligence.

„Investoři nyní projevují výrazně vyšší důvěru v mezinárodní akcie. Současné pozice jsou mnohem býčí ve zbytku světa než v USA a celková chuť riskovat je širší než před rokem,“ uvádí Citi.

citi graf

Manthey a její tým očekávají, že index MSCI AC World zakončí rok na úrovni 1 360 bodů, tedy asi o 10 % výše než páteční závěr. Diverzifikace přitom neznamená prodej amerických akcií – Citi předpovídá i 11% růst indexu S&P 500 v roce 2026.

Ačkoli se všechny hlavní akciové trhy obchodují nad historickými průměry, americké akcie jsou podle Citi nejdražší. Obchodují se za 22násobek očekávaných zisků, což je 91. percentil za posledních 25 let. Globální akcie jsou v 90. percentilu.

Navzdory debatám o konci „americké výjimečnosti“ ukazují data o tocích kapitálu zatím jen mírnou rotaci. Evropa zaznamenala první rok přílivu od roku 2018, ale tento příliv odmazal méně než 10 % předchozích odlivů, dodávají stratégové.

„V kontextu měnícího se prostředí zisků zůstává dlouhodobé nastavení toků příznivé pro diverzifikaci,“ píše tým. Citi preferuje rozvíjející se trhy a Evropu (bez Spojeného království), je neutrální vůči USA a Japonsku a podvážená vůči Spojenému království a Austrálii. Mezi preferované sektory patří technologie, finance a zdravotnictví, zatímco spotřebitelské sektory jsou podvážené.

 
 

