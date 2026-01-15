Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů

BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů

15.01.2026 12:47
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší správce aktiv na světě BlackRock hlásí za loňský čtvrtý kvartál nárůst nových prostředků od klientů ve výši 342 miliard dolarů, čímž zvýšil celkový objem spravovaných aktiv na rekordních 14,04 bilionu dolarů. Překonal tak očekávání, neboť trh odhadoval, že toto číslo skončí lehce pod 14 biliony.

Investoři přidali v posledních třech měsících roku 2025 do svých dlouhodobých investičních fondů 268 mld. USD, z toho 181 mld. USD šlo do byznysu s ETF fondy, který nyní spravuje celkem 5,5 bilionu USD. Průměrný odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg překonaly také čisté toky do dlouhodobých fondů, jež činily 232 mld. USD.

Výsledky poprvé zahrnují jednu z největších outsourcingových dohod v oboru – krok Citigroup, která svěřila BlackRocku správu investičních aktiv svých bohatých klientů v hodnotě asi 80 mld. USD.

„Náš obchodní pipeline se rozšířil napříč produkty a regiony, zahrnuje veřejné i soukromé trhy, technologie a data a různé klientské kanály,“ uvedl generální ředitel Larry Fink.

Upravený zisk na akcii vzrostl meziročně o 10 procent na 13,16 dolaru, zatímco analytici odhadovali 12,63 dolaru. Tržby vzrostly oproti loňsku o 23 procent na sedm miliard dolarů (čekalo se 6,78 mld. USD), provozní náklady stouply na 5,3 mld. USD, protože BlackRock pokračuje v agresivní expanzi na trzích privátních investic.

Správce aktiv se nachází uprostřed transformace: z dominantního hráče na akciových, dluhopisových a veřejných trzích se chce stát také jednou z největších firem v oblasti privátního úvěrového trhu a globálních infrastrukturních investic.

V této souvislosti v posledních měsících BlackRock integroval firmy Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners a Preqin, které nedávno akvíroval dohromady za přibližně 28 miliard dolarů, což byla jedna z největších akvizičních vln společnosti.

Akcie BlackRocku reagovaly na výsledky pozitivně, v premarketu aktuálně přidávají přes dvě procenta. Za posledních 12 měsíců si ale vedly hůř než index S&P 500 (+18,6 %), když vzrostly „jen“ o 13,4 procenta.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.01.2026
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  
11:03Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
9:47Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
9:25TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
8:52Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
8:42Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném  
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát
14.01.2026
22:00Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky  
17:09Zisky v letošním roce a posun od holubů na střeše k vrabcům v hrsti
15:52Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
15:22Trumpova cla vs. realita: Loňské příjmy rekordní, ale na vojenský rozpočet nestačí
14:45Tržby zaostaly, investiční bankovnictví ale citelně roste. Citigroup měla loni rekordní příjmy z fúzí a akvizic
13:15Bank of America překonala odhady, pomohl silný trading a růst příjmů z úvěrů
11:58Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně  
11:38Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje
10:59Cena stříbra poprvé překročila 90 dolarů za unci

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět