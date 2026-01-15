BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů

Největší správce aktiv na světě hlásí za loňský čtvrtý kvartál nárůst nových prostředků od klientů ve výši 342 miliard dolarů, čímž zvýšil celkový objem spravovaných aktiv na rekordních 14,04 bilionu dolarů. Překonal tak očekávání, neboť trh odhadoval, že toto číslo skončí lehce pod 14 biliony.
Investoři přidali v posledních třech měsících roku 2025 do svých dlouhodobých investičních fondů 268 mld. USD, z toho 181 mld. USD šlo do byznysu s ETF fondy, který nyní spravuje celkem 5,5 bilionu USD. Průměrný odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg překonaly také čisté toky do dlouhodobých fondů, jež činily 232 mld. USD.
Výsledky poprvé zahrnují jednu z největších outsourcingových dohod v oboru – krok , která svěřila BlackRocku správu investičních aktiv svých bohatých klientů v hodnotě asi 80 mld. USD.
„Náš obchodní pipeline se rozšířil napříč produkty a regiony, zahrnuje veřejné i soukromé trhy, technologie a data a různé klientské kanály,“ uvedl generální ředitel Larry Fink.
Upravený zisk na akcii vzrostl meziročně o 10 procent na 13,16 dolaru, zatímco analytici odhadovali 12,63 dolaru. Tržby vzrostly oproti loňsku o 23 procent na sedm miliard dolarů (čekalo se 6,78 mld. USD), provozní náklady stouply na 5,3 mld. USD, protože pokračuje v agresivní expanzi na trzích privátních investic.
Správce aktiv se nachází uprostřed transformace: z dominantního hráče na akciových, dluhopisových a veřejných trzích se chce stát také jednou z největších firem v oblasti privátního úvěrového trhu a globálních infrastrukturních investic.
V této souvislosti v posledních měsících integroval firmy Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners a Preqin, které nedávno akvíroval dohromady za přibližně 28 miliard dolarů, což byla jedna z největších akvizičních vln společnosti.
Akcie BlackRocku reagovaly na výsledky pozitivně, v premarketu aktuálně přidávají přes dvě procenta. Za posledních 12 měsíců si ale vedly hůř než index S&P 500 (+18,6 %), když vzrostly „jen“ o 13,4 procenta.