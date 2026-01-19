Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj

Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova. Evropa je připravena na odvetu. Vedle balíku odvetných cel zamýšlí také aktivovat nikdy nepoužitá nástroj.
Pokud dohoda "o úplném a totálním odkupu Grónska" nebude hotová do 1. června, zvýší se clo od tohoto data na 25 procent, uvedl Trump o víkendu na své sociální síti Truth Social.
Zmíněné země se spojily na podporu Dánska, které dává najevo, že poloautonomní ostrov není na prodej. Také demokraticky zvolení představitelé samotných Gróňanů opakovaně uvádějí, že nemají zájem o to, aby se stali součástí Spojených států. Trumpova hrozba míří také na klíčové evropské spojence USA a vytvoří další tlak na Severoatlantickou alianci, pčipomíná agentura Bloomberg.
Evropská unie podle listu Financial Times zvažuje, že zavede na zboží ze Spojených států dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu Kč) a mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Plán by byl odpovědí na cla, kterými hrozí Trump.
Odvetná opatření se podle zdrojů FT připravují s cílem poskytnout evropským lídrům páku na klíčových schůzkách s americkým prezidentem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které začíná dnes. Celní seznam byl připraven loni, ale byl pozastaven do 6. února, aby se zabránilo plnohodnotné obchodní válce. Jeho reaktivaci podle zdrojů FU projednávalo 27 velvyslanců států EU v Bruselu.
Probírali také takzvaný nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh a Evropská unie ho dosud nikdy nepoužila. Tuto možnost o víkendu zmínil francouzský prezident Emmanuel Macron.
"Pokud to bude pokračovat, máme k dispozici jasné nástroje odvetných opatření... (Trump) používá čistě mafiánské metody," řekl listu evropský diplomat, který se zúčastnil diskuse o opatřeních. "Zároveň chceme veřejně vyzvat k zachování klidu a dát mu příležitost ustoupit," pokračoval. "Poselství je... cukr a bič," dodal.
Na americké straně není jasné, jakou „pravomoc“ by použil Trump a jak by se snažil uplatnit jednotlivá nová cla na členské státy Evropské unie. V minulosti se v případě podobných hrozeb spoléhal na zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (International Emergency Economic Powers Act).
Trumpovo oznámení přišlo poté, co se tento týden ve Washingtonu setkal dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen s nejvyššími představiteli Trumpovy administrativy a se členy Kongresu. Setkání se zúčastnila i grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po schůzce novinářům řekl, že ohledně Grónska "zásadní neshoda" přetrvává.
