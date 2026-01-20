Rizika pro dluhopisy stoupají, když trhy zůstávají pod tlakem geopolitiky

Úterý je na hlavních akciových i dluhopisových trzích výrazně červené a důvodem zůstává geopolitika. Americký prezident Donald Trump nejeví žádnou tendenci k ústupkům kolem Grónska, a naopak stupňuje tlak. EU, respektive ta část, která se odhodlala vzepřít, je stále více vystavena evidenci, že jednání jsou k ničemu a rozhoduje hrubá síla, respektive ochota se vůbec bránit. Proto dochází k eskalaci, během které se šermuje nejen dalšími cly. Ačkoliv se trhy řídí hlavně šokem a silným nárůstem nejistoty, na pozadí přibývá negativních rizik, a to hlavně pro dluhopisy.
Nebezpečím pro dluhopisy, zejména americké, je relokace evropského kapitálu v rámci ekonomického oddělování obou ekonomických oblastí. Jsou tu zároveň negativní tlaky plynoucí z velké nabídky dluhopisů. Evropské vlády budou muset okamžitě ještě víc přitlačit na zbrojení i na sociální výdaje, pokud vyhrocení celní války poškodí ekonomiku. A je v jejich zájmu táhnout kapitál ze zámoří domů, například novou regulací.
Dalším rizikem pro americké dluhopisy je rozhodnutí Nejvyššího soudu o legálnosti cel. Dnešek je dalším termínem, kdy bychom mohli dostat výsledek. Pokud budou shledána nezákonnými, Trumpova vláda sice obratem sáhne po clech podle jiných zákonů, ale vlna žalob na vrácení neoprávněně vybraných cel by dolehla na rozpočet.
A konečně, klesající tolerance trhu vůči velmi vysokým a rostoucím dluhům je vidět v Japonsku, kde se rozjíždějí předvolební sliby. Premiérka Takaičiová přislíbila snížení daní, čímž poslala výnosy delších dluhopisů v Japonsku strmě nahoru.
Nadále tedy platí, že v této situaci nejsou dluhopisy bezpečným přístavem. A není jím ani americký dolar, který proti euru citelně slábne na 1,1740. Dolů míří také kryptoměny a investoři se dál schovávají hlavně do drahých kovů, případně švýcarského franku.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:59 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3124
|0.0474
|24.3432
|24.2926
|CZK/USD
|20.7190
|-0.6926
|20.8910
|20.7180
|HUF/EUR
|385.8484
|0.0514
|386.1055
|384.9556
|PLN/EUR
|4.2295
|0.1312
|4.2309
|4.2209
|CNY/EUR
|8.1658
|0.6699
|8.1702
|8.1011
|JPY/EUR
|185.1045
|0.5172
|185.2193
|183.7737
|JPY/USD
|157.7445
|-0.2340
|158.5990
|157.5920
|GBP/EUR
|0.8716
|0.4906
|0.8718
|0.8670
|CHF/EUR
|0.9269
|-0.1815
|0.9296
|0.9256
|NOK/EUR
|11.7360
|0.1288
|11.7565
|11.7034
|SEK/EUR
|10.7080
|-0.1377
|10.7427
|10.7015
| USD/EUR
|1.1734
|0.7487
|1.1741
|1.1633
|AUD/USD
|1.4846
|-0.3424
|1.4909
|1.4820
|CAD/USD
|1.3819
|-0.3501
|1.3879
|1.3815