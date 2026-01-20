Hledat v komentářích

Rizika pro dluhopisy stoupají, když trhy zůstávají pod tlakem geopolitiky

20.01.2026 13:00
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Úterý je na hlavních akciových i dluhopisových trzích výrazně červené a důvodem zůstává geopolitika. Americký prezident Donald Trump nejeví žádnou tendenci k ústupkům kolem Grónska, a naopak stupňuje tlak. EU, respektive ta část, která se odhodlala vzepřít, je stále více vystavena evidenci, že jednání jsou k ničemu a rozhoduje hrubá síla, respektive ochota se vůbec bránit. Proto dochází k eskalaci, během které se šermuje nejen dalšími cly. Ačkoliv se trhy řídí hlavně šokem a silným nárůstem nejistoty, na pozadí přibývá negativních rizik, a to hlavně pro dluhopisy.

Nebezpečím pro dluhopisy, zejména americké, je relokace evropského kapitálu v rámci ekonomického oddělování obou ekonomických oblastí. Jsou tu zároveň negativní tlaky plynoucí z velké nabídky dluhopisů. Evropské vlády budou muset okamžitě ještě víc přitlačit na zbrojení i na sociální výdaje, pokud vyhrocení celní války poškodí ekonomiku. A je v jejich zájmu táhnout kapitál ze zámoří domů, například novou regulací.

Dalším rizikem pro americké dluhopisy je rozhodnutí Nejvyššího soudu o legálnosti cel. Dnešek je dalším termínem, kdy bychom mohli dostat výsledek. Pokud budou shledána nezákonnými, Trumpova vláda sice obratem sáhne po clech podle jiných zákonů, ale vlna žalob na vrácení neoprávněně vybraných cel by dolehla na rozpočet.

A konečně, klesající tolerance trhu vůči velmi vysokým a rostoucím dluhům je vidět v Japonsku, kde se rozjíždějí předvolební sliby. Premiérka Takaičiová přislíbila snížení daní, čímž poslala výnosy delších dluhopisů v Japonsku strmě nahoru.

Nadále tedy platí, že v této situaci nejsou dluhopisy bezpečným přístavem. A není jím ani americký dolar, který proti euru citelně slábne na 1,1740. Dolů míří také kryptoměny a investoři se dál schovávají hlavně do drahých kovů, případně švýcarského franku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:59 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3124 0.0474 24.3432 24.2926
CZK/USD 20.7190 -0.6926 20.8910 20.7180
HUF/EUR 385.8484 0.0514 386.1055 384.9556
PLN/EUR 4.2295 0.1312 4.2309 4.2209
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1658 0.6699 8.1702 8.1011
JPY/EUR 185.1045 0.5172 185.2193 183.7737
JPY/USD 157.7445 -0.2340 158.5990 157.5920
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8716 0.4906 0.8718 0.8670
CHF/EUR 0.9269 -0.1815 0.9296 0.9256
NOK/EUR 11.7360 0.1288 11.7565 11.7034
SEK/EUR 10.7080 -0.1377 10.7427 10.7015
USD/EUR 1.1734 0.7487 1.1741 1.1633
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4846 -0.3424 1.4909 1.4820
CAD/USD 1.3819 -0.3501 1.3879 1.3815
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


