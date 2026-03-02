Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě

Americký akciový index S&P 500 dnes 2.3. 2026 posiluje o 0,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 0,4 %.
Německý index DAX
oslabuje o 2 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 1 % na úroveň 1,1690. Zlato
dnes posiluje o 1,2 % a obchoduje se na úrovni 5333 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.099 p. b. na úroveň 4,048 %.
Americké akciové indexy dokázaly uzavřít v?zelených číslech i přes pokračující napětí na Blízkém východě. Investoři tak projevili odolnost vůči geopolitické nejistotě, když trhy nadále rostly navzdory stupňujícím se útokům. I přes boční trend akcií zůstává volatilita velmi vysoká.