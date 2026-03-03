Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu

Americké trhy dnes zavřely rozhodně lépe než to vypadalo v průběhu dne, kdy ráno indikovaly hlavní americké akciové indexy pokles přes 2 %. Takže konečný pokles všech tří hlavních indexů "pouze" do 1 % je vlastně nakonec ještě úspěch - za ten můžeme z velké části poděkovat paradoxně strůjci aktuálního volatilního období - Donaldu Trumpovi. Ten totiž prohlásil krátce před devátou hodinou večer (našeho času), že tankerům v Hormůzském průlivu poskytne v případě potřeby eskortu a navíc se nechal slyšet, že obchod v oblasti bude pojištěn USA. Právě tato informace trochu zastavila růst cen ropy (ta se dnes kolem poledního pohybovala přibližně o 5 USD za barel výše než v závěru amerického obchodování. Je tedy jasné, že zažíváme velmi volatilní období, ovšem právě obnovení bezpečného obchodu po moři v této oblasti by mohlo situaci uklidnit a dodat trhům potřebný impuls pro odvrácení aktuálního negativního sentimentu.
Pod tlakem dnes byla v podstatě všechna odvětví americké ekonomiky mimo telekomunikace. Nevídanou volatilitu v posledních dnech vidíme i na zlatě, které dnes pro příklad dokázalo propadnout z 5350 USD za trojskou unci až těsně pod 5000 USD a následně se vrátit k úrovni cca 5100. Výraznější pohyby se nevyhnuly ani měnovým párům. USD vůči EUR posílil na úroveň 1,1613 USD za EUR. 1 USD šlo pak v závěru dne koupit za 21,01 CZK.