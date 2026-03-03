Hledat v komentářích

Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu

03.03.2026 22:21
Autor: František Kronus, Patria Finance

Americké trhy dnes zavřely rozhodně lépe než to vypadalo v průběhu dne, kdy ráno indikovaly hlavní americké akciové indexy pokles přes 2 %. Takže konečný pokles všech tří hlavních indexů "pouze" do 1 % je vlastně nakonec ještě úspěch - za ten můžeme z velké části poděkovat paradoxně strůjci aktuálního volatilního období - Donaldu Trumpovi. Ten totiž prohlásil krátce před devátou hodinou večer (našeho času), že tankerům v Hormůzském průlivu poskytne v případě potřeby eskortu a navíc se nechal slyšet, že obchod v oblasti bude pojištěn USA. Právě tato informace trochu zastavila růst cen ropy (ta se dnes kolem poledního pohybovala přibližně o 5 USD za barel výše než v závěru amerického obchodování. Je tedy jasné, že zažíváme velmi volatilní období, ovšem právě obnovení bezpečného obchodu po moři v této oblasti by mohlo situaci uklidnit a dodat trhům potřebný impuls pro odvrácení aktuálního negativního sentimentu.

 Pod tlakem dnes byla v podstatě všechna odvětví americké ekonomiky mimo telekomunikace. Nevídanou volatilitu v posledních dnech vidíme i na zlatě, které dnes pro příklad dokázalo propadnout z 5350 USD za trojskou unci až těsně pod 5000 USD a následně se vrátit k úrovni cca 5100. Výraznější pohyby se nevyhnuly ani měnovým párům. USD vůči EUR posílil na úroveň 1,1613 USD za EUR. 1 USD šlo pak v závěru dne koupit za 21,01 CZK.

 



Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
