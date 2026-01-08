Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru

Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru

08.01.2026 10:58
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Listopadová data ukázala solidní meziroční růst produkce a širší zlepšení napříč sektory, od automotive až po dříve slabší elektroniku a kovozpracující průmysl. Přestože některá klíčová odvětví, v čele se strojírenstvím, zůstávají pod tlakem, upozorňuje ekonom ČSOB Jan Bureš. Kombinace fiskální expanze a postupného oživení Německa může průmyslu v roce 2026 pomoci zrychlit tempo růstu, což otevírá prostor pro opatrně optimističtější výhled celé české ekonomiky.

graf

Český průmysl si vedl v listopadu relativně dobře. Průmyslová produkce reálně meziročně vzrostla o 5,7 %, což je lehce nad naším odhadem, ale víceméně v souladu s našimi sázkami na lehké zvolnění hospodářského růstu na přelomu roku 2025 a 2026. Struktura průmyslové produkce však vypadá o něco příznivěji, stejně tak jako předstihové indikátory. Vedle výraznější fiskální expanze to pro nás bude druhý argument k lehké revizi růstu pro rok 2026 směrem vzhůru – s finálním verdiktem si ještě počkáme na výsledek listopadového maloobchodu (pravděpodobně z dnešních 2,0 % k 2,3 %).

Zpracovatelský průmysl v listopadu zlepšil své meziměsíční růstové momentum napříč širokým spektrem sektorů – od automotivu po některá dlouhodobě problematická odvětví, včetně producentů elektroniky a zpracovatelů kovů. Z páteřních odvětví zůstává stále ne úplně přesvědčivý výkon strojírenství, které vidí vedle slabé produkce nadále i slabé nové objednávky. Směrem k roku 2026 je také vzhledem k vysokému využití produkčních kapacit pravděpodobný také pomalejší růst segmentu automotive.

objednavky

Jinak však výraznější domácí rozpočtová expanze v kombinaci s předpokládaným o něco rychlejším růstem Německa mohou průmyslu v roce 2026 hrát do karet. V tuto chvíli předpokládáme lehké zrychlení dynamiky průmyslu z okolí 1 % v roce 2025 do blízkosti 2,0 % v roce 2026. Hlavním rizikem zůstává v našich očích zejména slabší investiční poptávka v nejcykličtějších odvětvích v čele se strojírenstvím a následně pak riziko čínské ”nadprodukce” a globální deflace průmyslového zboží.

 

Čtěte více:

Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
30.12.2025 13:08
Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
Česká ekonomika letos překvapila růstem přes 2,5 % taženým spotřebou d...
Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
18.12.2025 16:31
Německo v roce 2026: Pomalý růst a tlak na konkurenceschopnost
Německá ekonomika zůstává uvězněná v pasti slabého růstu, který brzdí ...
Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
22.12.2025 12:23
Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
Cla na dovoz do Spojených států ublížila ze všech německých odvětví ne...
Průmysl zakončil rok 2025 nadějně. Nálada je nejlepší za více než tři roky
02.01.2026 10:38
Průmysl zakončil rok 2025 nadějně. Nálada je nejlepší za více než tři roky
Český průmysl zakončil rok 2025 v překvapivě dobré kondici. Index nák...
Eurozóna prohlubuje pokles výroby. Německý průmysl táhne PMI eurozóny níže
02.01.2026 12:10
Eurozóna prohlubuje pokles výroby. Německý průmysl táhne PMI eurozóny níže
Zpracovatelský průmysl eurozóny na konci roku znovu ztrácí dech. Pros...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.01.2026
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl
16:27Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima
15:39Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna  
13:36USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
13:23Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
12:00Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
11:17Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato  
10:58Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
10:48Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
10:04Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
8:55Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
8:52Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky  
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět