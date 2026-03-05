Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun

Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun

05.03.2026 8:40
Autor: ČTK

Poslanci ve druhém čtení návrhu letošního rozpočtu navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v objemu téměř 240 miliard korun. Je to asi deset procent jeho celkových výdajů. Opoziční poslanci chtějí přidávat peníze hlavně na obranu a bezpečnost, podporu bydlení nebo například kulturu. Peníze chtějí brát hlavně z peněz na slevy v dopravě, na obnovitelné zdroje energie, dotace v zemědělství nebo z vládní rozpočtové rezervy. Část opozičních stran chce snížit výdaje vybraných kapitol. Své návrhy na přesuny peněz představila i vládní koalice, která chce přidat peníze například na podporu sportu.

V roce 2024 při schvalování loňského rozpočtu navrhli poslanci v této fázi přesuny za 224 miliard korun, což bylo rovněž asi deset procent výdajů. Při závěrečném schvalování však přesunuli asi tři miliardy korun. Naprostá většina návrhů tehdejší opozice neuspěla.

O všech návrzích rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování rozpočtu příští středu. Protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce loňského roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se přihlásil ke čtyřem avizovaným koaličním návrhům, o nichž v pondělí řekl, že je koalice podpoří. Pod většinou z nich jsou podepsaní i zástupci ostatních koaličních stran. Chce přidat 120 milionů korun na zdravotně humanitární program MEDEVAC, dalších 800 milionů chce přidat Národní sportovní agentuře na podporu sportovní infrastruktury. Na podporu organizací pracujících s mládeží navrhuje obdobně jako opoziční strany přidat 50 milionů korun.

Samostatně předložil Babiš návrh, který přidává 100 milionů korun na protidrogovou politiku. Peníze chce koalice ve svých návrzích brát z peněz na spolufinancování programů EU, případně z výdajů na závazky spojené s příjmy z rozpočtu EU. Trojice poslanců ODS pak předložila návrh, který na protidrogovou politiku přidává 350 milionů korun.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) chce přidat 50 milionů korun na podpůrná opatření podle zákona o podpoře bydlení. Peníze chce vzít z rozpočtu svého úřadu, a to z výdajů na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Opoziční subjekty také předložily návrhy, které v různých variantách snižují výdaje různých kapitol. TOP 09 chce takto seškrtat výdaje za 64 miliard korun, aby snížila schodek pod úroveň, kterou podle Národní rozpočtové rady umožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a jeho straničtí kolegové chtějí seškrtat v různých kapitolách výdaje za celkem 27,3 miliardy korun a takto získané peníze chtějí přesunout na obsluhu státního dluhu. Ve zdůvodnění svého návrhu uvádějí, že v současné době je navrhovaný schodek rozpočtu neopodstatněný. Varují, že hlubší zadlužení zvyšuje nebezpečí vysoké inflace.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v závěru jednání o rozpočtu kritizovala opozici. Při druhém čtení podle ní opoziční strany obstruovaly, proti čemuž se ohradil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Projednávání rozpočtu dnes trvalo asi 12 hodin. K tématu obrany Schillerová uvedla, že ČR nikdy nedávala na obranu tolik, jako v letošním roce. Vláda podle ní bude vycházet z toho, co potřebuje česká armáda a z toho, jaké má ČR úkoly v Severoatlantické alianci (NATO).

 

Čtěte více:

Rozbřesk: Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Navzdory rozpočtovým pravidlům
27.01.2026 8:58
Rozbřesk: Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Navzdory rozpočtovým pravidlům
Vláda včera schválila návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Ten poč...
Rozpočet byl v lednu v přebytku přes 32 miliard, výdaje omezilo provizorium
02.02.2026 14:24
Rozpočet byl v lednu v přebytku přes 32 miliard, výdaje omezilo provizorium
Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsled...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.03.2026
10:57Ropa zlepšila náladu v Evropě, klíčové stále zůstává odblokování Hormuzu  
10:09Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
9:3215 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?
9:31Válka na Blízkém východě může vyvolat globální vlnu inflace
8:54Rozbřesk: Koruna pod tlakem silného dolaru a nižší inflace. Ropa jde nahoru, dolar opět sílí
8:44Asijské akcie pookřály, Anthropic znovu jedná s Pentagonem, evropské futures v záporu  
8:40Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun
6:03Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
04.03.2026
22:00Silná makrodata podpořila hlavně technologické akcie; Bitcoin +8 %  
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
17:06Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent
16:02S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí  
15:04Skupina CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na náplně do munice
14:20Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
12:37AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
11:34Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává  
11:18Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent
11:10Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA
10:38Česká inflace poklesla kvůli potravinám

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět