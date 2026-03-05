Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun

Poslanci ve druhém čtení návrhu letošního rozpočtu navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v objemu téměř 240 miliard korun. Je to asi deset procent jeho celkových výdajů. Opoziční poslanci chtějí přidávat peníze hlavně na obranu a bezpečnost, podporu bydlení nebo například kulturu. Peníze chtějí brát hlavně z peněz na slevy v dopravě, na obnovitelné zdroje energie, dotace v zemědělství nebo z vládní rozpočtové rezervy. Část opozičních stran chce snížit výdaje vybraných kapitol. Své návrhy na přesuny peněz představila i vládní koalice, která chce přidat peníze například na podporu sportu.
V roce 2024 při schvalování loňského rozpočtu navrhli poslanci v této fázi přesuny za 224 miliard korun, což bylo rovněž asi deset procent výdajů. Při závěrečném schvalování však přesunuli asi tři miliardy korun. Naprostá většina návrhů tehdejší opozice neuspěla.
O všech návrzích rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování rozpočtu příští středu. Protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce loňského roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se přihlásil ke čtyřem avizovaným koaličním návrhům, o nichž v pondělí řekl, že je koalice podpoří. Pod většinou z nich jsou podepsaní i zástupci ostatních koaličních stran. Chce přidat 120 milionů korun na zdravotně humanitární program MEDEVAC, dalších 800 milionů chce přidat Národní sportovní agentuře na podporu sportovní infrastruktury. Na podporu organizací pracujících s mládeží navrhuje obdobně jako opoziční strany přidat 50 milionů korun.
Samostatně předložil Babiš návrh, který přidává 100 milionů korun na protidrogovou politiku. Peníze chce koalice ve svých návrzích brát z peněz na spolufinancování programů EU, případně z výdajů na závazky spojené s příjmy z rozpočtu EU. Trojice poslanců ODS pak předložila návrh, který na protidrogovou politiku přidává 350 milionů korun.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) chce přidat 50 milionů korun na podpůrná opatření podle zákona o podpoře bydlení. Peníze chce vzít z rozpočtu svého úřadu, a to z výdajů na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Opoziční subjekty také předložily návrhy, které v různých variantách snižují výdaje různých kapitol. TOP 09 chce takto seškrtat výdaje za 64 miliard korun, aby snížila schodek pod úroveň, kterou podle Národní rozpočtové rady umožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a jeho straničtí kolegové chtějí seškrtat v různých kapitolách výdaje za celkem 27,3 miliardy korun a takto získané peníze chtějí přesunout na obsluhu státního dluhu. Ve zdůvodnění svého návrhu uvádějí, že v současné době je navrhovaný schodek rozpočtu neopodstatněný. Varují, že hlubší zadlužení zvyšuje nebezpečí vysoké inflace.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v závěru jednání o rozpočtu kritizovala opozici. Při druhém čtení podle ní opoziční strany obstruovaly, proti čemuž se ohradil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Projednávání rozpočtu dnes trvalo asi 12 hodin. K tématu obrany Schillerová uvedla, že ČR nikdy nedávala na obranu tolik, jako v letošním roce. Vláda podle ní bude vycházet z toho, co potřebuje česká armáda a z toho, jaké má ČR úkoly v Severoatlantické alianci (NATO).