Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi

Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi

03.03.2026 16:26
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Kevin Warsh nastoupí do čela Fedu v momentě, kdy trh i samotná centrální banka jsou proti jeho vizi rychlejšího uvolňování měnové politiky, upozorňuje Bloomberg.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Trump si konečně vybral. Na nového šéfa Fedu nominoval Kevina Warshe
30.01.2026 13:03
Trump si konečně vybral. Na nového šéfa Fedu nominoval Kevina Warshe
Spekulace posledních hodin se definitivně potvrdily. Americký preziden...
Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
20.02.2026 15:07
Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
Tom Lee stojí v čele společností Bitmine Immersion a Fundstrat a na CN...
Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
01.03.2026 14:57
Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
CNBC v sobotu informovala, že podle „zástupce vlády bude nyní na všech...
Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
26.02.2026 13:21
Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
Ekonom Nouriel Roubini z Roubini Macro Associates býval přezdíván jako...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.03.2026
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  
14:13Fidelity: Tři scénáře pro Írán a jejich makroekonomické a tržní dopady
12:25ON-LINE: Akciový výprodej v Evropě i USA, ropa už nad 84 dolary
12:18Blokáda Hormuzského průlivu: které země utrpí nejvíce?
11:46Hrozba energetické krize dnes drtí akcie i dluhopisy, zlato už se nekupuje  
11:14Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk  
10:26Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil
8:58Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB
8:51Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném  
6:30FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem  
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, m/m
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět