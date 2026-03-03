Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dopad AI na sazby a následně na akcie

Dopad AI na sazby a následně na akcie

03.03.2026 17:44
Autor: Jiří Soustružník

Podle jedné skupiny názorů, kterou může reprezentovat i budoucí nový šéf Fedu Kevin Warsh, přinesou nové technologie růst produktivity. A tudíž dezinflační tlaky a prostor pro nižší sazby. Proti tomu může stát názor, podle kterého se potenciál nových technologií v čele s AI přeceňuje. Ale proti stojí i jeden pohled, který souhlasí s přicházející vyšší produktivitou a potenciálem. Ale dopad na sazby bude podle něj stejně opačný – porostou. Jak se v tom vyznat?

Třeba pan Roubini odhaduje, že potenciální růst amerického hospodářství se bude v následujících desetiletích zvedat na násobky současných cca 2 %. V důsledku nových technologií. Ale přesto to ekonom vidí na rovnovážné vyšší sazby, ne na nižší, o kterých hovoří pan Warsh a spol. Pan Roubini poukazuje na historickou korelaci mezi tempem růstu a sazbami. Taková úvaha je přitom celkem „středněproudá“ – obecně se hovoří o tom, že během boomu sazby rostou a během útlumu a recese mají tendenci klesat. Jenže AI a nové technologie jsou tématem strukturálním, ne cyklickým.

Otestujme nyní znalosti vydolované z internetu tím, čemu se říká umělá inteligence. Ta od Googlu se nám pokusí podstrčit následující: „Reálný růst (HDP) a reálné úrokové sazby obvykle sdílejí pozitivní, procyklickou korelaci. Kdy zrychlující se ekonomický růst podporuje vyšší reálné úrokové sazby v důsledku zvýšené investiční poptávky a vyhlazování spotřeby. Naopak recese sazby snižují. Empirické důkazy však ukazují, že tento vztah může být slabý, přičemž dlouhodobá data někdy naznačují negativní nebo neexistující korelaci“.

Poslední souvětí tedy v podstatě vyvrací předchozí tvrzení. I proto se radši podívejme na poměrně novou studii „Reuniting r and g: New Evidence from 61 Countries on Real Rates and Growth“. A ta tvrdí: „Znovu zkoumáme vztah mezi dlouhodobými reálnými úrokovými sazbami (r) a očekávanými mírami růstu (g)… Zpochybňujeme nedávnou revizionistickou literaturu a demonstrujeme silnou pozitivní vazbu mezi dlouhodobými agregátními očekáváními růstu a reálnými sazbami“.

Tento závěr by tedy nahrával spíše tomu, kam míří argumenty pana Roubiniho: Nové technologie mohou mít i dezinflační vliv, ale vyšší ekonomický růst potáhne nahoru reálné sazby. A jejich efekt více než vyváží možní dezinflační tlaky. Nominální sazby tak budou spíše výš, než níž, ale z „dobrých“ důvodů. Čímž se dostáváme k věci podstatné pro akcie:

Pro akcie (a zdaleka nejen je) není rozhodující samotná výše sazeb krátkodobých a dlouhodobých. Ale jejich poměr k tempu růstu. Samozřejmě, že ideální by i z tohoto pohledu bylo, pokud by růst šel trendově nahoru a sazby dolů. Pak by totiž známý poměr r/g, tedy růst lomeno sazby, prudce stoupal. A radovali by se nejen investoři, ale třeba i ti, kteří s obavami sledují vývoj vládních financí a dluhů. Ani ve scénáři, kdy by růst táhl nahoru sazby, ale nemusíme nutně mířit do prostředí pro akcie nevlídnému. I pak totiž může lehce dojít ke zvýšení poměru r/g.

 

Čtěte více:

Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
01.03.2026 14:57
Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
CNBC v sobotu informovala, že podle „zástupce vlády bude nyní na všech...
Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
25.02.2026 23:07
Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
Nvidia, nejhodnotnější společnost na světě, opět nezklamala a doručil...
Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
26.02.2026 14:40
Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
Letošní rok se zatím nese ve znamení velkého výprodeje technologických...
Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko
27.02.2026 6:02
Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko
Evropský akciový trh se rychle rozděluje na skupinu „vítězů“ a „poraže...
Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
27.02.2026 12:25
Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
Americká společnost Anthropic odmítla požadavek amerického ministerstv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.03.2026
22:21Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu  
17:44Dopad AI na sazby a následně na akcie
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  
14:13Fidelity: Tři scénáře pro Írán a jejich makroekonomické a tržní dopady
12:25ON-LINE: Akciový výprodej v Evropě i USA, ropa už nad 84 dolary
12:18Blokáda Hormuzského průlivu: které země utrpí nejvíce?
11:46Hrozba energetické krize dnes drtí akcie i dluhopisy, zlato už se nekupuje  
11:14Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk  
10:26Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil
8:58Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB
8:51Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném  
6:30FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem  
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, m/m
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět