Americké akciové indexy uzavírají obchodní den neutrálně

Americký akciový index S&P 500 dnes 19.3. 2026 posiluje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 0,1 %.
Německý index DAX
oslabuje o 0,5 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 1,2 % na úroveň 1,1587. Zlato
dnes silně oslabuje o 3,3 % a obchoduje se na úrovni 4656 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,012 p. b. na úroveň 4,253 %.
Americké akciové indexy dokázaly uzavřít v?zelených číslech, avšak riziko hlubší korekce stále není zažehnáno. Konflikt na Blízkém východě pokračuje a rostoucí ceny ropy
drží v?šachu americkou centrální banku (FED). Vyšší ceny ropy
představují inflační
riziko, kterého se FED obává, a trhem očekávané snížení sazeb
se tak opět vzdaluje.