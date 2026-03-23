Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku

Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku

23.03.2026 12:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Donald Trump oznámil, že nařídil ministerstvu obrany odložit útok na íránské elektrárny o pět dní po jednáních s íránskými představiteli o ukončení nepřátelských akcí, která označil za „plodná“. Prohlášení amerického prezidenta vedlo k výraznému poklesu cen ropy a prudkému růstu akcií.

„NAŘÍDIL JSEM MINISTERSTVU OBRANY, ABY O PĚT DNÍ ODLOŽILO VŠECHNY VOJENSKÉ ÚTOKY PROTI ÍRÁNSKÝM ELEKTRÁRNÁM A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTUŘE, A TO V ZÁVISLOSTI NA ÚSPĚCHU PROBÍHAJÍCÍCH SETKÁNÍ A DISKUSÍ,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Tento příspěvek následoval poté, co prezident o víkendu pohrozil 48hodinovým ultimátem, aby byl „plně otevřen“ životně důležitý Hormuzský průliv. Teherán na to reagoval hrozbou, že vodní cestu „úplně“ uzavře a zaminuje.

Čtěte více:

V noci na zítřek vyprší Trumpovo ultimátum na plné otevření Hormuzu. Hrozí útoky na íránské elektrárny, Írán odvetou
23.03.2026 8:21
V noci na zítřek vyprší Trumpovo ultimátum na plné otevření Hormuzu. Hrozí útoky na íránské elektrárny, Írán odvetou
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer, tedy v noci na ned...
Rozbřesk: Revidujeme vzhůru inflaci pro tento a příští rok, nejbližších 14 dní rozhodne
23.03.2026 10:15
Rozbřesk: Revidujeme vzhůru inflaci pro tento a příští rok, nejbližších 14 dní rozhodne
Napětí na energetických trzích dál stoupá. S každým dalším týdnem, kdy...


Váš názor
  • Přidat názor
    je to klaun
    23.03.2026 13:08

    Iranian Foreign Ministry: We deny what US President Donald Trump said regarding negotiations taking place between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic of Iran adheres to its position rejecting any type of negotiations before achieving Iran's goals from the war.
    Ai-kun
  • Přidat názor
     
    23.03.2026 13:00

    Jen jestli tak trochu nekecá. Jestli spíš ho nekrotí spojenci okolo,pro které by bylo zničení odsolování masakr. A to za ty Izraelský fanatiky jim nestojí.
    kočák
    • Přidat názor
       
      23.03.2026 13:09

      jde mu o ziskani casu, nez mu do oblasti dorazi invazni vojaci
      Ai-kun
  • Přidat názor
    Chyba
    23.03.2026 12:53

    V překladu máte chybu:„NAŘÍDIL JSEM MINISTERSTVU OBRANY, ...". V originále je uvedeno "...Department of war..." neboli ministerstvo války. Zatím není známo, že by USA vrátili název Ministerstvo války zpět na Ministerstvo obrany.
    Věštec z ...
    • Přidat názor
      Re: Chyba
      23.03.2026 13:12

      Mýlíš se. Oficiální název je stale Department of Defense. Ministerstvo obrany. Donald to říká záměrně špatně....
      qwer
      • Přidat názor
         
        23.03.2026 13:19

        mozna oficialne jo jak s tim Mexickym zalivem, ale ten oficialni web..vsechno je tam teda spatne. : https://www.war.gov/
        Ai-kun
Aktuální komentáře
23.03.2026
13:19Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
12:38Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
12:38Trump otočil s ultimátem, akcie i dluhopisy letí prudce nahoru  
12:21EP Infrastructure, a.s.: Oznámení o změně ve vedení společnosti
11:59EP Infrastructure, a.s.: Výsledky společnosti za rok 2025
11:41JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
10:15Rozbřesk: Revidujeme vzhůru inflaci pro tento a příští rok, nejbližších 14 dní rozhodne
8:54Tlak na akcie, dluhopisy, zlato i stříbro. Rétorika kolem Íránu se vyostřuje  
8:21V noci na zítřek vyprší Trumpovo ultimátum na plné otevření Hormuzu. Hrozí útoky na íránské elektrárny, Írán odvetou
6:02AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
22.03.2026
8:13Víkendář: Podle firem zatím AI nic velkého nepřináší. Bude se to měnit?
21.03.2026
8:08Víkendář: Největší ekonomika světa: ani USA, ani Čína?
20.03.2026
21:01Výprodeje v nervozitě před víkendem  
17:43Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
16:20Teroristický útok v Pardubicích? Firma spolupracuje s vojenským sektorem, sejde se Bezpečnostní rada státu
15:41Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy
14:05Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD  
13:43Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
12:57Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics
12:18Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět