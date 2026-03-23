Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku

Donald Trump oznámil, že nařídil ministerstvu obrany odložit útok na íránské elektrárny o pět dní po jednáních s íránskými představiteli o ukončení nepřátelských akcí, která označil za „plodná“. Prohlášení amerického prezidenta vedlo k výraznému poklesu cen ropy a prudkému růstu akcií.
„NAŘÍDIL JSEM MINISTERSTVU OBRANY, ABY O PĚT DNÍ ODLOŽILO VŠECHNY VOJENSKÉ ÚTOKY PROTI ÍRÁNSKÝM ELEKTRÁRNÁM A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTUŘE, A TO V ZÁVISLOSTI NA ÚSPĚCHU PROBÍHAJÍCÍCH SETKÁNÍ A DISKUSÍ,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Tento příspěvek následoval poté, co prezident o víkendu pohrozil 48hodinovým ultimátem, aby byl „plně otevřen“ životně důležitý Hormuzský průliv. Teherán na to reagoval hrozbou, že vodní cestu „úplně“ uzavře a zaminuje.