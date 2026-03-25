Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů

25.03.2026 9:58
Autor: ČTK

Ceny ropy dnes výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.

V dopoledním obchodování klesala cena Brentu o 5,9 procenta na 98,40 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela 5,3 % na 87,40 dolaru za barel.

"Očekávání příměří mírně vzrostla a trh ovládá snaha o vybírání zisků," řekl hlavní analytik společnosti Nissan Securities Investment Hirojuki Kikukawa. "Výhled ohledně úspěšného jednání však zůstává nejistý, což výprodej omezuje," dodal.

Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že Spojené státy pokročily v jednáních o ukončení války s Íránem. Zdroj agentury Reuters pak potvrdil, že Washington zaslal Íránu 15bodový návrh na urovnání konfliktu.

Izraelský Kanál 2 uvedl, že Washington usiluje o měsíční příměří, aby mohl projednat plán, který zahrnuje demontáž íránského jaderného programu, ukončení podpory ozbrojených skupin v regionu a znovuotevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Blízkého východu.

Válka začala poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Jefferies Financial Group Inc (02/26 Q1, Aft-mkt)
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět