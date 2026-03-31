Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nejlepším lékem na vysoké ceny ropy jsou ... vysoké ceny ropy

31.03.2026 16:53
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Jedna z pouček, které jsem jako ropný analytik často slýchával. A je na ní kus pravdy. Podstata je jednoduchá. Drahá ropa vysílá jasný signál – ropa je relativně vzácnější. Spotřebitelé a firmy by tak měli přizpůsobit chování, což nakonec povede k ochlazení poptávky a časem i ke snížení cen.  

Jak razantní pokles poptávky po ropě jsme v historii viděli? Největší přišel v dubnu 2020, kdy pandemie způsobila destrukci poptávky o více než 20 %. Po druhém ropném šoku v roce 1979 šla poptávka dolů zhruba o 9 %. Během globální finanční krize činil pokles přibližně 3 %. Ve všech těchto případech byla světová ekonomika v recesi.

Aktuální výpadek dodávek se odhaduje na zhruba 12,5 mil. barelů denně, cca 12 % globální nabídky. I pokud vezmeme v potaz rekordní uvolnění strategických zásob, k vybalancování trhu stále chybí 5–7 mil. barelů denně. Co to znamená v praxi? Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek přes Hormuzský průliv, trh si vynutí rovnovážný stav ještě vyššími cenami ropy a následnou destrukcí poptávky. Má to ale jeden háček. Léčba sice funguje, ale může být drsná. 

Ropné šoky jsou typicky regresivní. To znamená, že tvrději dopadají na nízkopříjmové domácnosti, které dávají větší část rozpočtu na energie a dopravu a mají menší možnost rychle změnit chování. Jak by tedy měla vypadat reakce vlády?

 

Rozhodně nezabíjet cenový signál plošně. To by dlouhodobě konzervovalo spotřebu a oddalovalo přizpůsobení skrze vyšší efektivitu, úspory a substituci. Navíc jsou plošná opatření rozpočtově nákladná. Je proto potřeba zacílit na nejohroženější domácnosti a adresně jim ulevit od drahých energií – dočasným příspěvkem na bydlení/energie, vouchery na dojíždění apod. 

V tomto ohledu si česká vláda zaslouží pochvalu. K plošným a drahým opatřením se zatím neuchýlila a správně odolává tlaku opozice. Měla by být ale připravena – při dalším růstu cen energií – rychle a adresně zacílit pomoc.

 

Čtěte více:

Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
20.03.2026 17:43
Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
Goldman Sachs upravil ve světle geopolitického a ropného dění své pred...
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
27.03.2026 15:03
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena...
Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
27.03.2026 12:02
Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
Dan Rasmussen z Verdad Advisors si myslí, že problémy v oblasti privat...
Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
28.03.2026 8:08
Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks. Ten ...
Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
27.03.2026 17:29
Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
Včera jsme se dívali na možný další vývoj na dolaru s tím související ...
Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené
30.03.2026 8:56
Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené
Czechoslovak Group dostala nižší cílovku od Deutsche Bank. Ropa se op...
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
30.03.2026 8:58
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že je...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.03.2026
16:53Nejlepším lékem na vysoké ceny ropy jsou ... vysoké ceny ropy
15:33Nebius postaví ve Finsku jedno z největších evropských AI datacenter
15:06Další dvoumiliardová investice Nvidie. Tentokrát si vybrala Marvell Technology
14:52J&T BANKA a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
14:31Zlato vhodné na nákup, akcie ještě nejsou dost levné?
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět