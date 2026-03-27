Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů

Tržby z reklamy v AI chatbotovi ChatGPT od OpenAI ve Spojených státech za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů (2,1 miliardy Kč), sdělil agentuře Reuters mluvčí společnosti, podle kterého to ukazuje silnou poptávku po inzerci v ChatGPT ze strany firem. Společnost plánuje testovací provoz rozšířit i do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.
OpenAI v lednu oznámila, že začne zobrazovat reklamy v ChatGPT některým uživatelům v USA ve snaze vygenerovat příjmy kvůli financování vysokých nákladů na vývoj technologie. Reklamy testuje v bezplatné verzi chatbota a v levnějším placeném tarifu Go.
Reklamy jsou oddělené od odpovědí generovaných chatbotem a podle společnosti nemají vliv na jeho výstupy. Podle vlastních kritérií teď může OpenaAI ukazovat reklamy až 85 procentům amerických uživatelů, v tuto chvíli se denně zobrazují méně než 20 procentům.
"Nevidíme žádný dopad na ukazatele důvěry spotřebitelů, míra zavržení reklam je nízká a relevance reklam se neustále zlepšuje, jak se poučujeme ze zpětné vazby," uvedla společnost.
OpenAI se v poslední době snaží přesunout těžiště své činnosti na potenciálně výnosnější oblasti, mezi které patří nástroje k programování pomocí AI a služby AI pro firemní zákazníky. Tento týden OpenAI oznámila konec služby Sora pro generování videí pomocí AI a jejich sdílení, podle zdrojů listu Financial Times také na neurčito odložila projekt erotického chatbota.
Start-up OpenAI podepsal řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými podniky, což pomohlo nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři od té doby začali mít obavy o schopnosti start-upu tyto dohody financovat.
Šéf OpenAI Sam Altman už dříve uvedl, že závazky OpenAI plynoucí ze zmíněných dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v předloňském roce.
Kvůli ukončení projektu Sora padla také prosincová dohoda o partnerství s mediální společností . Ta měla do start-upu investovat jednu miliardu USD (21 miliard Kč) a zároveň mu umožnit používat postavy studií Pixar a Marvel či ze série Star Wars pro generování videí v Soře.