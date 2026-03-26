Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI

Akcie výrobců paměťových čipů v posledních dnech klesají. Ve čtvrtek navíc trend zesílil , který zveřejnil výsledky studie, jež by mohla zásadně zefektivnit využití paměti potřebné pro vývoj umělé inteligence. Analytici ale tvrdí, že se pro sektor jedná spíše o evoluci než revoluci.
Jihokorejští lídři trhu SK Hynix a Samsung Electronics odepsali v reakci dnes na burze v Soulu více než šest, respektive pět procent. V předburzovním obchodování v USA pak klesaly také , a Sandisk, a to o více než dvě procenta. Všechny tyto tituly navíc oslabovaly už den předtím, všímá si agentura Bloomberg.
V posledních měsících přitom měly tyto společnosti žně, když těžily z prudkého růstu poptávky po AI infrastruktuře, která vyhnala ceny pamětí nahoru, protože na trhu jich je rázem nedostatek. Čtyři hlavní hyperscaleři (Amazon, , a Meta) letos investují zhruba 650 miliard dolarů do výstavby datových center, které poběží na akcelerátorech Nvidie i souvisejících paměťových čipech.
Šéf skupiny SK Group Chei Tchae-won nedávno uvedl, že nedostatek paměťových čipů může přetrvat až do roku 2030, přičemž v podobných predikcích nebyl sám. Tento narativ ale nyní nabořil svou novou technologií TurboQuant, jež podle společnosti dokáže snížit množství paměti potřebné k provozu velkých jazykových modelů nejméně šestinásobně, čímž se může výrazně snížit cena trénování i provozu AI.
Zajímavá je přitom skutečnost, že tento výzkum znovu zveřejnil tento týden na síti X, ačkoliv původně byl publikován už v loňském roce, upozorňuje Bloomberg.
Investory znepokojuje možnost, že by úspory mohly zmírnit současný nedostatek pamětí a zatlačit tak na ceny, které táhly vzhůru celý sektor – od datových center až po chytré telefony a spotřební elektroniku.
Podle analytika Shawna Kima je však dopad spíše pozitivní, protože technologie TurboQuant zlepšuje efektivitu tzv. key-value cache používané při inferenci. „Pokud modely mohou běžet s podstatně nižšími požadavky na paměť bez ztráty výkonu, náklady na obsluhu každého dotazu se výrazně sníží, což vede k ziskovějšímu nasazení umělé inteligence,“ napsal.
Kim i další analytici navíc připomínají Jevonsův paradox – ekonomickou teorii z 19. století, podle níž vyšší efektivita obvykle nevede k poklesu spotřeby, ale naopak k růstu. Na tuto logiku loni odkazovali třeba analytici či , když trh řešil obavy z levného AI modelu čínského startupu DeepSeek.
Server CNBC pak k výprodeji paměťových společností v posledních dnech píše, že se jedná především o výběr velkých zisků. „Akcie z paměťových sektorů zažily velmi silný růst a jde o vysoce cyklický sektor, takže investoři už hledali důvody, jak vybrat zisk," řekl Ben Barringer, vedoucí technologického výzkumu ve společnosti Quilter Cheviot, pro CNBC.
"Inovace Turboquant přidala tlak, ale je to evoluční, ne revoluční. Nemění to dlouhodobý obraz poptávky v odvětví. Na trhu, který je připraven snižovat riziko, může být i postupný rozvoj považován za signál k uvolnění,“ dodal.