Anthropic vstupuje do boje o agentní AI. Claude může na dálku ovládat počítač

Anthropic představuje novou konkurenci pro AI agenta OpenClaw. AI startup oznámil, že jeho chatbot Claude nyní může používat počítač člověka k plnění úkolů. Stačí, když uživatel Clauda pošle v telefonu svůj požadavek a AI agent jej pak v počítači provede.
Po vyzvání uživatele může Claude v počítači (běžícím na MacOS) otevírat aplikace, procházet webový prohlížeč a vyplňovat tabulky, uvedl Anthropic.
Nejnovější aktualizace od Anthropicu jen zdůrazňuje trend AI firem, jež se snaží vytvářet AI agenty, kteří mohou autonomně vykonávat úkoly jménem uživatelů kdykoliv během dne, uvádí server CNBC.
Agentické schopnosti se letos dostaly do popředí po vydání OpenClaw, který se stal virálním hitem. Open-source agentní AI platforma odkazuje na AI modely od OpenAI a Anthropic. Uživatel může posílat zprávy OpenClaw prostřednictvím populárních aplikací jako WhatsApp nebo Telegram a ten je pak vykoná. Stejně jako nová funkce Anthropic, i OpenClaw běží lokálně na zařízení uživatele, což mu umožňuje přístup k souborům.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang minulý týden řekl, že OpenClaw je "rozhodně další ChatGPT" (více jsme psali ZDE). Čipový gigant v této oblasti nezahálí, a proto minulý týden oznámil NemoClaw, podnikovou verzi OpenClaw.
Do hry se zapojuje také OpenAI. Ta minulý měsíc najala Petera Steinbergera, tvůrce OpenClaw, aby společnosti pomohl v rozvoji generace osobních agentů.
Anthropic varoval, že používání počítačů "je stále na začátku ve srovnání se schopností Clauda programovat nebo pracovat s textem."
„Claude může dělat chyby a zatímco pokračujeme ve zlepšování naší ochrany, hrozby se neustále vyvíjejí," varoval Anthropic s tím, že vybudoval možnost používání počítače "s ochrannými opatřeními, která minimalizují riziko" a že Claude bude vždy žádat o povolení před přístupem k novým aplikacím.