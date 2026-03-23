JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022

JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022

23.03.2026 11:41
Autor: Redakce, Patria.cz

Kelsey Berro z JPMorgan Asset Management na CNBC uvedla, že americká centrální banka by neměla na současný energetický šok reagovat stejně jako v roce 2022. Jay Powell podle ní ve svém posledním projevu v podstatě řekl, že dosavadní predikce Fedu „lze vyhodit ven oknem“, probíhá totiž největší šok podobného druhu zaznamenaný od sedmdesátých let.

Investorka řekla, že Fed nyní čelí jak rizikům na straně inflace, tak vyšší nejistotě ze strany trhu práce. Na něm totiž vázne tvorba pracovních míst a inflace již stoupá kvůli vyšším cenám energií. Dluhopisové trhy reagují zejména na druhý faktor a výnosy jdou tudíž nahoru. S druhotnými vlivy a zpomalujícím růstem zatím podle ní trhy nepočítají a nereflektují jej. K tomu připomněla, že minulý rok také proběhl určitý druh nabídkového šoku, a jeho základem byla cla. Fed na něj ale nereagoval zvyšováním sazeb, ta šla naopak nakonec ještě níže, když převážil vliv vývoje na trhu práce.



Berro pak poukázala na fakt, že v roce 2022 se rovněž dostavil energetický šok, když Rusko provedlo invazi na Ukrajinu. Už předtím ale inflace dosahovala vysokých hodnot, to samé platilo o nominálním růstu ekonomiky a reálné sazby se nacházely mimořádně nízko, „takže víme, proč Fed pak začal se zvyšováním sazeb.“ Nyní se inflace ale pohybuje u 2,5 %, nominální ekonomický růst dosahuje asi 5 %, „reálné sazby Fedu neleží tak vysoko jako předtím, ale stále se nacházejí v mírně restriktivní oblasti.“

Berro k tomu dodala, že utaženější je i fiskální politika a ve výsledku by tak Fed nyní neměl reagovat podobně jako v roce 2022. Nevedla by ale pak jeho politika k přesvědčení, že na inflační cíl se v podstatě zapomnělo? Investorka si myslí, že tento výsledek by se nedostavil a Fed by se měl zajímat zejména o trh práce. Dlouhodobější inflační očekávání se podle ní výrazně nemění. Trhy si totiž mohou stále myslet, že krize na Blízkém východě nebude trvat dlouho a její krátkodobé výsledky se projeví zejména na inflaci, ale ty dlouhodobější spíše na nižším tempu růstu.

Graf ukazuje, jak se postupně vyvíjela očekávání ohledně snižování sazeb v letošním roce. Na vrcholu trhy počítaly s trojnásobným poklesem sazeb, nyní ale tíhnou k tomu, že možná nedojde ani k jednomu poklesu:
Kashkari: Inflace a trh práce jsou nyní ve svém vlivu na monetární politiku v rovnováze. Uvidí se, co udělá konflikt a ceny ropy
11.03.2026 6:07
Kashkari: Inflace a trh práce jsou nyní ve svém vlivu na monetární politiku v rovnováze. Uvidí se, co udělá konflikt a ceny ropy
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari v rozhovoru pro Bloomberg u...
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
20.03.2026 6:02
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine Capital na jejím Yout...
Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
18.03.2026 21:23
Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
Nevíme, jak se vyvrbí situace na Blízkém východě, ale zato nás znervóz...
Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
20.03.2026 10:35
Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
Beeneet Kothari z Tekne Capital Management si myslí, že další generace...


23.03.2026
13:19Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
12:38Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
12:38Trump otočil s ultimátem, akcie i dluhopisy letí prudce nahoru  
12:21EP Infrastructure, a.s.: Oznámení o změně ve vedení společnosti
11:59EP Infrastructure, a.s.: Výsledky společnosti za rok 2025
11:41JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
10:15Rozbřesk: Revidujeme vzhůru inflaci pro tento a příští rok, nejbližších 14 dní rozhodne
8:54Tlak na akcie, dluhopisy, zlato i stříbro. Rétorika kolem Íránu se vyostřuje  
8:21V noci na zítřek vyprší Trumpovo ultimátum na plné otevření Hormuzu. Hrozí útoky na íránské elektrárny, Írán odvetou
6:02AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
22.03.2026
8:13Víkendář: Podle firem zatím AI nic velkého nepřináší. Bude se to měnit?
21.03.2026
8:08Víkendář: Největší ekonomika světa: ani USA, ani Čína?
20.03.2026
21:01Výprodeje v nervozitě před víkendem  
17:43Ropa, další vývoj v ekonomice a to nejzajímavější v nových předpovědích od Goldman Sachs
16:20Teroristický útok v Pardubicích? Firma spolupracuje s vojenským sektorem, sejde se Bezpečnostní rada státu
15:41Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy
14:05Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD  
13:43Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
12:57Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics
12:18Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí

