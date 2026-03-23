JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022

Kelsey Berro z Asset Management na CNBC uvedla, že americká centrální banka by neměla na současný energetický šok reagovat stejně jako v roce 2022. Jay Powell podle ní ve svém posledním projevu v podstatě řekl, že dosavadní predikce Fedu „lze vyhodit ven oknem“, probíhá totiž největší šok podobného druhu zaznamenaný od sedmdesátých let.
Investorka řekla, že Fed nyní čelí jak rizikům na straně inflace, tak vyšší nejistotě ze strany trhu práce. Na něm totiž vázne tvorba pracovních míst a inflace již stoupá kvůli vyšším cenám energií. Dluhopisové trhy reagují zejména na druhý faktor a výnosy jdou tudíž nahoru. S druhotnými vlivy a zpomalujícím růstem zatím podle ní trhy nepočítají a nereflektují jej. K tomu připomněla, že minulý rok také proběhl určitý druh nabídkového šoku, a jeho základem byla cla. Fed na něj ale nereagoval zvyšováním sazeb, ta šla naopak nakonec ještě níže, když převážil vliv vývoje na trhu práce.
Berro pak poukázala na fakt, že v roce 2022 se rovněž dostavil energetický šok, když Rusko provedlo invazi na Ukrajinu. Už předtím ale inflace dosahovala vysokých hodnot, to samé platilo o nominálním růstu ekonomiky a reálné sazby se nacházely mimořádně nízko, „takže víme, proč Fed pak začal se zvyšováním sazeb.“ Nyní se inflace ale pohybuje u 2,5 %, nominální ekonomický růst dosahuje asi 5 %, „reálné sazby Fedu neleží tak vysoko jako předtím, ale stále se nacházejí v mírně restriktivní oblasti.“
Berro k tomu dodala, že utaženější je i fiskální politika a ve výsledku by tak Fed nyní neměl reagovat podobně jako v roce 2022. Nevedla by ale pak jeho politika k přesvědčení, že na inflační cíl se v podstatě zapomnělo? Investorka si myslí, že tento výsledek by se nedostavil a Fed by se měl zajímat zejména o trh práce. Dlouhodobější inflační očekávání se podle ní výrazně nemění. Trhy si totiž mohou stále myslet, že krize na Blízkém východě nebude trvat dlouho a její krátkodobé výsledky se projeví zejména na inflaci, ale ty dlouhodobější spíše na nižším tempu růstu.
Graf ukazuje, jak se postupně vyvíjela očekávání ohledně snižování sazeb v letošním roce. Na vrcholu trhy počítaly s trojnásobným poklesem sazeb, nyní ale tíhnou k tomu, že možná nedojde ani k jednomu poklesu: