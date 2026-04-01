Jen úlevné oživení, hodnotí analytici růst akcií. Drahá ropa a Blízký východ vrhají stín na další vývoj

Úlevná akciová rally posledních dní, za níž se skrývá narůstající nejistota ohledně dalšího vývoje světové ekonomiky, nemusí mít dlouhého trvání. Do cen aktiv se totiž teprve budou postupně promítat dopady íránské války a s tím spojená rizika pro energetické trhy i firemní zisky.
Pozitivní náladu na světových trzích podpořila především slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že Spojené státy by mohly konflikt s Íránem ukončit v horizontu dvou až tří týdnů. Trhy si tuto možnost vyložily jako signál ke krátkodobému návratu k riziku (akciím). Současně však začínají čím dál detailněji brát v potaz scénář, v němž ceny ropy zůstanou zvýšené po delší dobu, zejména kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv, píše agentura Bloomberg.
Jedním z varovných signálů je nízká obchodní aktivita. Například objemy obchodů na jihokorejském indexu Kospi byly ve středu zhruba o pětinu nižší než průměr posledního měsíce. To naznačuje, že investoři zatím nevstupují na trh s přesvědčením o udržitelném oživení. Blížící se výsledková sezona navíc nabídne první konkrétní pohled na to, jak se konflikt promítl do hospodaření firem.
„Šok z války v Íránu ještě nebyl smysluplně zahrnut do konsenzuálních odhadů. Pokud se přeprava přes Hormuzský průliv po těchto povzbudivějších signálech smysluplně nezotaví, pak se revize konsenzuálních zisků směrem dolů prudce zrychlí,“ varoval Homin Lee, stratég společnosti Lombard Odier Singapore.
Index MSCI Asia Pacific v posledních dnech vyskočil až o 5,2 procenta, což je největší růst od loňského dubna. Silné zisky zaznamenaly také evropské akcie (dnes Stoxx 50 +2,5 %), přičemž ty americké si v úterý připsaly nejlepší den od loňského května.
Ropa Brent sice krátce klesla pod hranici 100 dolarů za barel, stále je však o více než třetinu dražší než před začátkem konfliktu. Vyšší ceny energií představují vážnou hrozbu pro firemní marže, protože zvyšují náklady, oslabují poptávku a mohou vést i k přehodnocení očekávání ohledně úrokových sazeb.
„Další fází bude posouzení škod způsobených nejistotou v poptávce a návratnosti nákladů spojených s vyššími vstupními náklady,“ uvedl Matthew Haupt, správce fondu ve společnosti Wilson Asset Management v Sydney.
Napětí na Blízkém východě přitom zůstává vysoké. Ve středu pokračovaly útoky dronů a raket v několika zemích regionu. Investoři teď vyčkávají na další vystoupení Trumpa, který má večer ve Washingtonu (u nás z noci na čtvrtek) zveřejnit aktuální informace o vývoji konfliktu.
Termínové kontrakty na ropu naznačují, že trh nyní počítá s tím, že cena Brentu se bude v příštím roce pohybovat v průměru kolem 85 dolarů za barel, což je o 15 dolarů více než odhady den před vypuknutím války.
„Dodávky energií pravděpodobně zůstanou omezené po dobu několika týdnů, ne-li měsíců. Hromadění vojenských sil také naznačuje, že během velikonočního víkendu možná přijde další fáze konfliktu,“ sdělil Bloombergu Nick Ferres, investiční ředitel společnosti Vantage Point Asset Management v Singapuru.
Výprodej v Asii
Vůči těmto rizikům je obzvlášť zranitelná Asie. Region je silně závislý na dovozu ropy a značná část dodávek proudí právě přes Hormuzský průliv. Největší dopady by mohly pocítit ekonomiky jako Čína, Indie či Indonésie, ale také technologicky orientované země typu Jižní Koreje a Tchaj-wanu.
Zahraniční investoři stáhli minulý měsíc z asijských rozvíjejících se trhů rekordní objem kapitálu. Odliv byl téměř dvojnásobný oproti vypuknutí covidové pandemie v březnu 2020.
„Stále dáváme přednost držení vyššího podílu hotovosti,“ přiznal Vey-Sern Ling, výkonný ředitel ve společnosti Union Bancaire Privee. „Je to jen úlevné oživení, protože před námi je mnoho nejistot ohledně toho, jak brzy se podaří ceny ropy srazit dolů a zda lze Trumpovi důvěřovat,“ dodal.