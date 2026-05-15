Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají

Pátek přináší citelnou korekci na hlavních dluhopisových i akciových trzích. Ačkoli akcie, zvláště technologické, si o určitou pauzu po masivním nárůstu říkaly, prodeje probíhají i v ostatních sektorech. Navíc to vypadá, že impulsem k výběru zisků není pouze předchozí růst, ale rovněž nepříznivý pohyb výnosů.
Americké dluhopisové výnosy jsou asi +5 pbs, zatímco v Německu, Francii, a hlavně Británii sledujeme ještě výraznější nárůsty. Když pomineme britskou politiku, tak hlavním důvodem bude opětovný vzestup cen ropy na 109 dolarů, a zřejmě si trh vzpomněl i na poslední nepříznivá inflační data ze zámoří. Spekulace na růst sazeb posílily a v očekáváních už je celé jedno zvýšení v 1Q příštího roku. Čím více se termín bude blížit, tím víc to bude pro akcie i dluhopisy nepříjemné.
Otázkou je, proč si trhy nyní vzpomněly na inflaci a proč roste ropa. Vypadá to na zklamání z cesty Donalda Trumpa do Číny. Samozřejmě jsou veřejnosti prezentovány úspěchy v podobě čínských objednávek letadel či sóji, ale s tím se výrazně počítalo. Ostatně, třeba akcie i po zakázce na 200 nových letadel padají. Kdybychom ale shrnuli klíčové body, o které na jednání šlo, bylo by to asi v tomto duchu: Zástupci USA uhájili nezměněný postoj k Taiwanu navzdory poměrně agresivnímu čínskému tlaku, neposkytli Číně výhody v podobě zmírnění restrikcí na vývoz čipů a dalších vyspělých technologií, ale zato nedosáhli podstatného čínského angažmá v otázce Íránu. Čínský prezident sice souhlasil, že se má otevřít Hormuz a Írán nemá mít jaderné zbraně, ale nic nad rámec obecného prohlášení nepřišlo.
Vzhledem k tomu, že právě na obchod "čipy za Írán" si trh před Trumpovou cestou dělal zálusk, tedy jednání za očekáváními zaostala. V důsledku toho roste pravděpodobnost, že se zamrzlý konflikt v Íránu povleče ještě další měsíce a jeho důsledky porostou. Odtud růst výnosů tažený inflačními očekáváními i předpokládanou měnovou politikou. Americká 10Y splatnost se dostává poprvé od začátku amerického a izraelského útoku na Írán nad 4,5 procenta. A odezvu je vidět napříč dalšími trhy včetně akciového.
Indexy DAX , AEX, FTSE100 i CAC40 dopoledne odepisují kolem 1,5 procenta a podobnou indikaci nám futures dávají pro Nasdaq . Eurodolar klesá na 1,1625, zlato padá k 4550 USD. Na programu máme závěrem týdne americká průmyslová data, tedy průmyslovou výrobu za duben a květnový průzkum aktivity Empire State Manufacturing.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3354
|0.1082
|24.3467
|24.3016
|CZK/USD
|20.9345
|0.5113
|20.9445
|20.8235
|HUF/EUR
|360.3372
|0.7134
|360.5602
|357.6044
|PLN/EUR
|4.2493
|0.1276
|4.2510
|4.2424
|CNY/EUR
|7.9021
|-0.2161
|7.9244
|7.8999
|JPY/EUR
|184.2650
|-0.2814
|184.8780
|184.1647
|JPY/USD
|158.5190
|0.0925
|158.6640
|158.3200
|GBP/EUR
|0.8715
|0.0729
|0.8729
|0.8704
|CHF/EUR
|0.9141
|-0.0324
|0.9156
|0.9134
|NOK/EUR
|10.8614
|0.6949
|10.8770
|10.7723
|SEK/EUR
|10.9845
|0.5566
|10.9910
|10.9212
| USD/EUR
|1.1625
|-0.3856
|1.1673
|1.1617
|AUD/USD
|1.3996
|1.0651
|1.4007
|1.3843
|CAD/USD
|1.3756
|0.2449
|1.3760
|1.3715