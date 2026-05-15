Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají

15.05.2026 11:41
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Pátek přináší citelnou korekci na hlavních dluhopisových i akciových trzích. Ačkoli akcie, zvláště technologické, si o určitou pauzu po masivním nárůstu říkaly, prodeje probíhají i v ostatních sektorech. Navíc to vypadá, že impulsem k výběru zisků není pouze předchozí růst, ale rovněž nepříznivý pohyb výnosů. 

Americké dluhopisové výnosy jsou asi +5 pbs, zatímco v Německu, Francii, a hlavně Británii sledujeme ještě výraznější nárůsty. Když pomineme britskou politiku, tak hlavním důvodem bude opětovný vzestup cen ropy na 109 dolarů, a zřejmě si trh vzpomněl i na poslední nepříznivá inflační data ze zámoří. Spekulace na růst sazeb posílily a v očekáváních už je celé jedno zvýšení v 1Q příštího roku. Čím více se termín bude blížit, tím víc to bude pro akcie i dluhopisy nepříjemné. 

Otázkou je, proč si trhy nyní vzpomněly na inflaci a proč roste ropa. Vypadá to na zklamání z cesty Donalda Trumpa do Číny. Samozřejmě jsou veřejnosti prezentovány úspěchy v podobě čínských objednávek letadel či sóji, ale s tím se výrazně počítalo. Ostatně, třeba akcie Boeingu i po zakázce na 200 nových letadel padají. Kdybychom ale shrnuli klíčové body, o které na jednání šlo, bylo by to asi v tomto duchu: Zástupci USA uhájili nezměněný postoj k Taiwanu navzdory poměrně agresivnímu čínskému tlaku, neposkytli Číně výhody v podobě zmírnění restrikcí na vývoz čipů a dalších vyspělých technologií, ale zato nedosáhli podstatného čínského angažmá v otázce Íránu. Čínský prezident sice souhlasil, že se má otevřít Hormuz a Írán nemá mít jaderné zbraně, ale nic nad rámec obecného prohlášení nepřišlo. 

Vzhledem k tomu, že právě na obchod "čipy za Írán" si trh před Trumpovou cestou dělal zálusk, tedy jednání za očekáváními zaostala. V důsledku toho roste pravděpodobnost, že se zamrzlý konflikt v Íránu povleče ještě další měsíce a jeho důsledky porostou. Odtud růst výnosů tažený inflačními očekáváními i předpokládanou měnovou politikou. Americká 10Y splatnost se dostává poprvé od začátku amerického a izraelského útoku na Írán nad 4,5 procenta. A odezvu je vidět napříč dalšími trhy včetně akciového. 

Indexy DAX , AEX, FTSE100 i CAC40 dopoledne odepisují kolem 1,5 procenta a podobnou indikaci nám futures dávají pro Nasdaq . Eurodolar klesá na 1,1625, zlato padá k 4550 USD. Na programu máme závěrem týdne americká průmyslová data, tedy průmyslovou výrobu za duben a květnový průzkum aktivity Empire State Manufacturing.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3354 0.1082 24.3467 24.3016
CZK/USD 20.9345 0.5113 20.9445 20.8235
HUF/EUR 360.3372 0.7134 360.5602 357.6044
PLN/EUR 4.2493 0.1276 4.2510 4.2424
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9021 -0.2161 7.9244 7.8999
JPY/EUR 184.2650 -0.2814 184.8780 184.1647
JPY/USD 158.5190 0.0925 158.6640 158.3200
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8715 0.0729 0.8729 0.8704
CHF/EUR 0.9141 -0.0324 0.9156 0.9134
NOK/EUR 10.8614 0.6949 10.8770 10.7723
SEK/EUR 10.9845 0.5566 10.9910 10.9212
USD/EUR 1.1625 -0.3856 1.1673 1.1617
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3996 1.0651 1.4007 1.3843
CAD/USD 1.3756 0.2449 1.3760 1.3715
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



15.05.2026
14:52Ziff Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
13:18UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Sdělení klíčových informací
13:10Patria Finance upozorňuje na podvodný účet na Instagramu zneužívající naši identitu
13:04KKCG Real Estate Financing a.s. : Oznámení o první výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003578510
12:04Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad  
11:41Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají  
11:09Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
10:18Jak (ne)potěšit akcionáře
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.
8:52Direct Financing s.r.o.: Potvrzení o plnění ukazatele LTV
8:49Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky  
8:13Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop oznamuje výsledky za první kvartál 2026 a zvažovanou fúzi se 100% dceřinou společností Queens Store s.r.o.
8:10Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
6:05Malé datové centrum v každé domácnosti?
14.05.2026
22:01Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %  
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard

ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět