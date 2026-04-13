Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu

Dosud opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem má výrazný náskok nad Fideszem premiéra Viktora Orbána a jasně míří za ústavní většinou. Ukazují to údaje maďarského volebního úřadu po sečtení 98,9 procenta okrsků. Tisza by získala podle úřadu 138 z 199 mandátů, což by jí stačilo na ústavní většinu. Druhý Fidesz by měl získat podle propočtů 55 mandátů.
Straně Tisza pomohl k velkému počtu křesel v parlamentu především úspěch v jednomandátových obvodech. Strana získala 93 ze 106 mandátů v těchto obvodech, Fidesz pak zbylých 13. Voliči v Maďarsku volí poslance v jednomandátových obvodech podle principu, že kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod, a pak v rámci celostátní kandidátky. V některých jednomandátových obvodech je však výsledek poměrně těsný. V 16 z nich je rozdíl mezi prvním a druhým místem méně než 2000 hlasů a teoreticky by tak výsledek mohly zvrátit ještě nezapočítané hlasy. V osmi těchto obvodech vede Tisza, v osmi Fidesz.
V celostátním hlasování pak strana Pétera Magyara získala 3,1 milionů hlasů a strana Viktora Orbána 2,25 milionu hlasů. Do parlamentu se podle volebního úřadu dostala i strana Naše vlast, která dostala 5,8 procenta hlasů a šest mandátů.
K maďarským parlamentním volbám přišlo v neděli na 5,8 milionu voličů. Účast tak dosáhla bezmála 80 procent, což je nejvyšší údaj od obnovení pluralitního politického systému.
Magyar ohlásil vítězství, chce rozšířit spolupráci visegrádské čtyřky
Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar už večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské čtyřky, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko. "Dokázali jsme to," řekl Magyar jásajícím davům v Budapešti. "Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby," dodal. "Společně jsme osvobodili Maďarsko a zbavili se Orbánova režimu," prohlásil také Magyar v narážce na premiéra Viktora Orbána, jehož vládu vítězství Tiszy po 16 letech ukončilo.
Magyar také uvedl, že voliči se rozhodli dát hlas evropské budoucnosti země. "Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO," řekl Magyar, načež davy příznivců začaly skandovat "Evropa, Evropa!". Podle BBC lidé také volali "Rusové, jděte domů" v narážce na politiku příznivou vůči Moskvě, kterou doposud vedl Orbán a jeho vláda.
Magyar oznámil, že jeho první zahraniční cesta povede do Polska, hned poté do Bruselu a Vídně. Dodal, že v Bruselu odblokuje peníze z unijních fondů, které Evropská komise zmrazila za vlády Orbána. S tou kvůli porušování demokratických principů vede komise dlouholeté spory.
Orbán uznal porážku, sloužit vlasti chce z opozice
Orbánově národněkonzervativní straně Fidesz připadne v parlamentu 54 mandátů, krajně pravicové straně Naše vlast sedm. "Ať se stane cokoli, budeme sloužit vlasti i v opozici," řekl Orbán svým příznivcům v Budapešti. Lídr Tiszy Péter Magyar na facebooku už dříve oznámil, že mu Orbán popřál k vítězství. Dnešek se podle něho zapíše do dějin, stejně se to stalo na den přesně před 23 lety, když se Maďaři v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie.
Volbami zřejmě v Maďarsku končí éra Orbánovy vlády. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil dle komentáře čtk v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Volební účast při nynějších volbách byla nejvyšší od pádu komunismu v Maďarsku. Hlasování se konalo v napjaté atmosféře, kdy se obě strany vzájemně obviňovaly z volebních podvodů. Není tak vyloučené, že některé výsledky neúspěšná strana zpochybní. Radikální obrat, který dnes Maďarsko zažívá, přišly v Budapešti na nábřeží Dunaje slavit zástupy lidí. Ti nejmladší z nich podotýkají, že nepamatují Maďarsko bez Orbána.