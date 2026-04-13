Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu

13.04.2026 7:43
Autor: Redakce, Patria.cz

Dosud opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem má výrazný náskok nad Fideszem premiéra Viktora Orbána a jasně míří za ústavní většinou. Ukazují to údaje maďarského volebního úřadu po sečtení 98,9 procenta okrsků. Tisza by získala podle úřadu 138 z 199 mandátů, což by jí stačilo na ústavní většinu. Druhý Fidesz by měl získat podle propočtů 55 mandátů.

Straně Tisza pomohl k velkému počtu křesel v parlamentu především úspěch v jednomandátových obvodech. Strana získala 93 ze 106 mandátů v těchto obvodech, Fidesz pak zbylých 13. Voliči v Maďarsku volí poslance v jednomandátových obvodech podle principu, že kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod, a pak v rámci celostátní kandidátky. V některých jednomandátových obvodech je však výsledek poměrně těsný. V 16 z nich je rozdíl mezi prvním a druhým místem méně než 2000 hlasů a teoreticky by tak výsledek mohly zvrátit ještě nezapočítané hlasy. V osmi těchto obvodech vede Tisza, v osmi Fidesz.

V celostátním hlasování pak strana Pétera Magyara získala 3,1 milionů hlasů a strana Viktora Orbána 2,25 milionu hlasů. Do parlamentu se podle volebního úřadu dostala i strana Naše vlast, která dostala 5,8 procenta hlasů a šest mandátů.

K maďarským parlamentním volbám přišlo v neděli na 5,8 milionu voličů. Účast tak dosáhla bezmála 80 procent, což je nejvyšší údaj od obnovení pluralitního politického systému.

Magyar ohlásil vítězství, chce rozšířit spolupráci visegrádské čtyřky

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar už večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské čtyřky, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko. "Dokázali jsme to," řekl Magyar jásajícím davům v Budapešti. "Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby," dodal. "Společně jsme osvobodili Maďarsko a zbavili se Orbánova režimu," prohlásil také Magyar v narážce na premiéra Viktora Orbána, jehož vládu vítězství Tiszy po 16 letech ukončilo.

Magyar také uvedl, že voliči se rozhodli dát hlas evropské budoucnosti země. "Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO," řekl Magyar, načež davy příznivců začaly skandovat "Evropa, Evropa!". Podle BBC lidé také volali "Rusové, jděte domů" v narážce na politiku příznivou vůči Moskvě, kterou doposud vedl Orbán a jeho vláda.

Magyar oznámil, že jeho první zahraniční cesta povede do Polska, hned poté do Bruselu a Vídně. Dodal, že v Bruselu odblokuje peníze z unijních fondů, které Evropská komise zmrazila za vlády Orbána. S tou kvůli porušování demokratických principů vede komise dlouholeté spory. 

Orbán uznal porážku, sloužit vlasti chce z opozice

Orbánově národněkonzervativní straně Fidesz připadne v parlamentu 54 mandátů, krajně pravicové straně Naše vlast sedm. "Ať se stane cokoli, budeme sloužit vlasti i v opozici," řekl Orbán svým příznivcům v Budapešti. Lídr Tiszy Péter Magyar na facebooku už dříve oznámil, že mu Orbán popřál k vítězství. Dnešek se podle něho zapíše do dějin, stejně se to stalo na den přesně před 23 lety, když se Maďaři v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie.

Volbami zřejmě v Maďarsku končí éra Orbánovy vlády. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil dle komentáře čtk v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Volební účast při nynějších volbách byla nejvyšší od pádu komunismu v Maďarsku. Hlasování se konalo v napjaté atmosféře, kdy se obě strany vzájemně obviňovaly z volebních podvodů. Není tak vyloučené, že některé výsledky neúspěšná strana zpochybní. Radikální obrat, který dnes Maďarsko zažívá, přišly v Budapešti na nábřeží Dunaje slavit zástupy lidí. Ti nejmladší z nich podotýkají, že nepamatují Maďarsko bez Orbána.


Čtěte více:

Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
10.04.2026 12:46
Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
Známý matematik Terence Tao se zamýšlí nad tím, že umělá inteligence b...
Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
11.04.2026 9:56
Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
Ekonom Noah Smith si myslí, že americká „cena benzínu 4 dolary za galo...
Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
12.04.2026 9:42
Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
Současné geopolitické dění a jeho dopad na ceny ropy a paliv jsou pod...
Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
10.04.2026 17:07
Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
Dnes nabídnu aktuální pohled na to, jak to vypadá s akciovou rotací od...
Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
10.04.2026 15:18
Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
S akciemi Czechoslovak Group (CSG) to jde dál z kopce. Dnes odepisují ...
Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu
13.04.2026 5:53
Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu
Komodity se podle stratéga Bank of America Michaela Hartnetta stanou v...
Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
10.04.2026 22:02
Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
Americké akcie se na konci týdne vyvíjely smíšeně. Zatímco širší index...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    13.04.2026 8:33

    Tak ještě Fico a agent Bureš a hned bude v Evropě líp...
    qwer
    • Přidat názor
       
      13.04.2026 8:39

      Fico možná jo, ale Babiš je na nejlepší cestě vyhrát další volby, pokud se něco podstatně nezmění. Nemá žádného reálného soupeře.
      Orangutan
      • Přidat názor
         
        13.04.2026 8:51

        To před 2 lety neměl ani Orbán. K porážce Orbána stačilo naštvání dostatečného počtu lidí a minimálně trochu důvěryhodná opozice. Dvě nutné, ale nijak zvlášť náročné podmínky. Magyar rozhodně není dokonalost sama. Klidně to v rámci ČR může být koalice lokálních uskupení. Naše Česko + Strostové + někdo nový. Myslím, že podmínka číslo jedna naštvání na Babiše je při jeho manažerských schopnostech téměř zajištěna.
        ..
Aktuální komentáře
13.04.2026
10:42Goldman Sachs hovoří o nastupujícím akciovém FOMO, EY-Parthenon o stagflačnějším prostředí
9:19Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
9:12Rozbřesk: Vítězná strana Tisza chce do roku 2030 plnit maastrichtská kritéria
8:55ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Poskytnutí zajištění za závazky Rolls-Royce SMR
8:48Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají  
7:49Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou
7:43Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu
5:53Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu  
12.04.2026
9:42Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
11.04.2026
9:56Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
10.04.2026
22:02Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila  
17:07Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence

