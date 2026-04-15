Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu

15.04.2026 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Brian Kersmanc z GQG Partners na Bloombergu řekl, že i kdyby byl nyní Horzmuzský průliv plně otevřen, řada těžebních a zpracovatelských kapacit na Blízkém východě byla poničena a bude trvat delší dobu, než se znovu otevřou. Není tak pravděpodobné, že by se ceny ropy vrátily k 60 dolarům za barel, protože tato úroveň odrážela předchozí nabídkové přebytky. Ty ale z trhu zmizely a je tak pravděpodobné usazení cen kolem 80 dolarů za barel. Jaký dopad by tato situace mohla mít na akciové trhy? 

Kersmanc si myslí, že některá odvětví na americkém akciovém trhu byla před konfliktem na Blízkém východě „naceněna na dokonalost“. Patří sem i cyklické akcie, u kterých se předpokládalo, že faktory jako deregulace podpoří ekonomický růst. Takže společnosti Caterpillar nebo John Deere se obchodovaly s poměrem cen k ziskům kolem 30, u GE je PE na 45. A z bank se třeba Goldman Sachs obchoduje s poměrem tržní ceny akcie k její účetní hodnotě na 2,6. Některé evropské banky se obchodují s tímto poměrem na 1,5 – 2, a to je podle investora všechno známka zmíněného „nacenění na dokonalost“ s tím, že trhy se postupně nastavují na jiný scénář, v němž není vše dokonalé.

Kersmanc připomněl, že tenze na ropných trzích se nepromítají jen do cen a dostupnosti této komodity, ale i do některých dalších. Například do helia, které bylo „vedlejším produktem zpracovatelských aktivit v Kataru“ a kterého je nyní na trhu nedostatek. Představuje přitom jeden z významných vstupů do výroby čipů. Zmínil i zemní plyn, který je významným zdrojem energií v některých zemích, často z jihovýchodní Asie. Jeho současné ceny se tak budou promítat do výrobních nákladů a prodejních cen řady produktů.

Před konfliktem na Blízkém východě se podle experta obchodovaly s určitým diskontem „nudné“ společnosti a sektory, u kterých nebyl takový růstový výhled, jako třeba u technologií. Patřily sem některé utility, sektor zboží běžné spotřeby nebo některé velké farmaceutické společnosti v Evropě. I u nich se ale dal najít lákavý růst, dividendové výnosy a zároveň se tyto akcie neobchodují s absurdními valuacemi. V současném prostředí by přitom mělo jít o zajímavé akcie, na které se upírá pozornost investorů. 

K energetice investor uvedl, že dnes může panovat názor, podle kterého by bylo dobré prodávat tento sektor do dalšího růstu cen akcií. Kersmanc si ale myslí, že energetika neprošla jen krátkodobým růstem a nyní by bylo dobré na ni uzavírat zisky. Právě proto, že na trhu s ropou podle něj došlo k eliminaci nadbytečných kapacit a přebytku nabídky a ceny se budou pravděpodobně držet delší dobu výš než před konfliktem. Společnosti jako Exxon přitom podle něj byly schopné dosahovat zajímavé ziskovosti i s cenami ropy kolem 60 dolarů za barel. „Představte si, co dokážou s cenami u 80 dolarů… Tyhle akcie jsou extrémně zajímavé.“ 

Moc optimisticky se ale expert nedívá na technologie a umělou inteligenci. Poukázal na to, že velká část kapitálu financující související investice přichází z Blízkého východu, a to podle něj nyní v souvislosti s konfliktem skončí. Už dnes se objevují známky, že dochází k otáčení tohoto toku kapitálu. K tomu vysoké ceny energií zvedají inflační tlaky a sazby a „to je ta první věc, která ukončuje technologické cykly.“ I to by se mohlo následně projevit tím, že třeba sektor zboží běžné spotřeby „už nebude vypadat tak zle“. 

K technologiím expert dodal, že firmy jako Google stále generují většinu svých příjmů z reklamy, a ta je hodně citlivá na ekonomický cyklus. Pokud by tak kvůli současnému konfliktu došlo k určitému hospodářskému útlumu, bude to mít na tyto společnosti přímý dopad. „K tomu nemusí nutně dojít zítra, ale placeni za toto riziko nejsme.“ Pozitivně se Kersmanc dívá na Indii i přesto, jak se jí konflikt v některých oblastech dotýká. Jedním z důvodů je to, že země má velké zásoby uhlí a také využívá hodně zelené energie. Takže sice importuje hodně ropy, ale z určitého pohledu je vůči jejím cenám více imunní. 

Zdroj: Bloomberg


 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.04.2026
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem
9:34Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně
8:50Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům  
8:48Pale Fire Financing a.s.: Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů PFF
8:37Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ  
6:09GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu
14.04.2026
22:00Americké akciové indexy útočí na nová historická maxima  
17:47Co a jakým směrem potáhne dolar
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět