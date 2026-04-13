OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila výhled globální poptávky po ropě ve druhém čtvrtletí o 500.000 barelů denně. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes OPEC zveřejnil na svých internetových stránkách.
Celosvětová poptávka by podle nového odhadu měla ve druhém čtvrtletí činit v průměru 105,07 milionu barelů denně. V březnu OPEC čekal poptávku 105,57 milionu barelů za den.
"Růst poptávky pro druhé čtvrtletí 2026 je revidován směrem dolů jak pro země OECD, tak pro země mimo OECD, a to hlavně kvůli mírnému přechodnému oslabení růstu poptávky po ropě vzhledem k aktuálnímu vývoji na Blízkém východě," uvedl OPEC. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zahrnuje téměř čtyři desítky zemí, členem je i Česká republika.
Výhled na celý rok ale OPEC nechal beze změny. Skupina očekává, že oslabení ve druhém čtvrtletí bude ve druhé polovině roku vykompenzováno.
Osm členů skupiny OPEC+, která zahrnuje OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, se počátkem měsíce dohodlo na zvýšení kvót na těžbu ropy od května o 206.000 barelů denně. Zvýšení ale zřejmě zůstane převážně jenom na papíře, protože důležití členové skupiny nejsou schopni těžbu zvýšit kvůli válce, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, uvedla agentura Reuters.
Válka od konce února fakticky uzavřela Hormuzský průliv, který je nejdůležitější trasou pro přepravu ropy na světě. Omezila tak vývoz ropy z řady členů OPEC, jako je Saúdské Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irák. Útoky raketami a drony, související s íránskou válkou, také v oblasti Perského zálivu způsobily vážné škody na infrastruktuře. Podle několika činitelů z regionu potrvá měsíce, než se provoz vrátí do normálu a podaří se dosáhnout cílové produkce, i kdyby válka okamžitě skončila a Hormuzský průliv se znovu otevřel.
Americký prezident Donald Trump v neděli po krachu mírových jednání oznámil, že americké námořnictvo dnes odpoledne zahájí úplnou blokádu Hormuzského průlivu. Armáda později upřesnila, že její síly budou od 16:00 SELČ blokovat pouze íránské přístavy a nebudou bránit plavbě lodím, které nemíří do Íránu.