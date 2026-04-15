Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům

Patria výrazně upravila cílovou cenu Colt CZ v souvislosti se strukturální proměnou skupiny, zatímco akcie firmy se dnes mají začít obchodovat i na burze v Amsterdamu, a to s novým tickerem. Investory také dále zaměstnává napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu. Pokud se nevyřeší, hrozí Evropě nedostatek leteckého paliva a prezidentka ECB varovala před vývojem evropské ekonomiky. Mezitím Anthropic získává nové nabídky a navýšila celoroční výhled tržeb.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,0 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.
Patria navýšila cílovou cenu na 1129 Kč (z předchozích 832 Kč) a ponechává doporučení Koupit.
Colt CZ změnila ticker z CZG na COLT. Očekává se, že se akcie začnou obchodovat na burze Euronext Amsterdam dnes.
USA a Írán se v nadcházejících dnech snaží uspořádat druhé kolo mírových rozhovorů, jelikož patová situace v Hormuzském průlivu zhoršuje globální energetickou krizi a komplikuje diplomatické vyhlídky. Donald Trump televizi Fox Business řekl, že válka je „velmi blízko svému konci“, a to i přesto, že se Washington chystá nechat tento víkend vypršet výjimku ze sankcí na íránskou ropu.
Evropě by kvůli válce s Íránem mohl už v červnu hrozit nedostatek leteckého paliva, pokud se regionu podaří nahradit jen polovinu dodávek z Blízkého východu. Ve své měsíční zprávě na to upozornila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Ekonomika eurozóny klesla pod základní scénář Evropské centrální banky kvůli vyšším nákladům na energie, ale zatím ne natolik, aby ospravedlnil příklon k vyšším úrokovým sazbám, řekla pro televizi Bloomberg prezidentka ECB Christine Lagardeová.
Vše se točí kolem Anthropicu. Ten údajně získává nabídky, které by mohly firmu ohodnotit na více než 800 miliard dolarů. Guvernér Bank of England uvedl, že globální regulátoři musí rychle vyhodnotit hrozbu, kterou představuje model Mythos této společnosti, zatímco americký ministr financí Scott Bessent ho popsal jako průlom, který by mohl pomoci udržet USA před Čínou v oblasti umělé inteligence.
Společnost zvýšila svou celoroční prognózu tržeb, když prudký nárůst globálních výdajů na umělou inteligenci podněcuje větší poptávku po jejích pokročilých strojích na výrobu čipů.
Podle vedoucího oddělení privátních bank DBS Group hledají bohatí klienti v Evropě a USA investiční možnosti v Asii, aby ochránili svá portfolia před volatilitou.