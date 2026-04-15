Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě

Akcie evropských luxusních domů ve středu ráno prudce klesly. Společnosti Hermes a Kering totiž zveřejnily hospodářské výsledky za první čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním. Negativně se na podepisuje především pokles poptávky související s konfliktem na Blízkém východě a útlumem turistických toků.
Akcie Hermes, výrobce ikonických kabelek Birkin, se v jednu chvíli propadaly až o 14 procent, zatímco akcie Keringu, majitele italské značky Gucci, ztrácely přibližně 10 procent. Obě společnosti s sebou stáhly celý sektor, neboť o dvě až tři procenta oslabovaly také akcie , Christian Dior, či Moncler.
Hermes vygeneroval v prvním čtvrtletí na tržbách 4,1 miliardy eur. „Navzdory zpomalení turistických toků spojených se situací na Blízkém východě vzrostly tržby v prodejnách skupiny o sedm procent,“ uvedla společnost. Trh ale čekal ještě více. „Velkoobchodní aktivita byla výrazně ovlivněna nižšími prodeji v letištních obchodech, zejména na Blízkém východě,“ přiznala firma.
Tržby Keringu za první čtvrtletí dosáhly 3,57 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o šest procent. Hlavní zátěží zůstává značka Gucci, jejíž organické tržby klesly o osm procent, tedy více, než analytici původně předpokládali.
Kering zároveň uvedl, že maloobchodní tržby na Blízkém východě se v prvním čtvrtletí snížily o 11 procent, a to po solidním začátku roku. Region, kde skupina provozuje 79 obchodů, přitom představuje přibližně pět procent celkových maloobchodních příjmů.
Pozornost investorů se nyní soustředí na čtvrteční Capital Markets Day, kde nový generální ředitel Luca de Meo představí strategii „ReconKering“, jejímž cílem je návrat skupiny k udržitelnému růstu. De Meo zdůraznil, že transformace značky Gucci je hlavní prioritou, a že firma pracuje na změnách v oblasti nabídky, distribuce i práce se zákazníky.
Podle analytika Bernsteinu Lucy Solcy jsou výsledky spíše vystřízlivěním z předchozího optimismu. Upozornil, že u transformačních příběhů bývá důvěra trhu často rychlejší než skutečné zlepšení výkonnosti.
Luxusní sektor se jako celek potýká s útlumem již několik let po silném covidovém růstu, který skončil v roce 2022. Během pandemie prudce vzrostla poptávka, následovaná výrazným zdražováním, což část zákazníků odradilo. Situaci dále zkomplikovalo ochlazení poptávky v Číně, dříve klíčovém růstovém trhu.