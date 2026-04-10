Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná

Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná

10.04.2026 14:16
Autor: ČTK

Spoluzakladatel módního domu Dolce & Gabbana Stefano Gabbana rezignoval k 1. lednu na funkci předsedy představenstva. Ve firmě ale zůstává v tvůrčí roli. Podle médií zároveň zvažuje prodej svého čtyřicetiprocentního podílu, zatímco společnost řeší refinancování stovek milionů eur dluhu.

Stefano Gabbana, spoluzakladatel módního domu Dolce & Gabbana, rezignoval k 1. lednu na funkci předsedy představenstva. S odvoláním na sdělení podniku o tom dnes informují tiskové agentury. Třiašedesátiletý módní návrhář a podnikatel ale z firmy úplně neodchází. Z úředních dokumentů podle agentury AP vyplývá, že Gabbanu ve funkci nahradil Alfonso Dolce, což je bratr spoluzakladatele Domenika Dolceho.

"Tato rezignace nemá žádný dopad na tvůrčí činnost, kterou Stefano Gabbana pro skupinu vykonává," sdělila firma agentuře Reuters. Potvrdila tak předchozí informace agentury Bloomberg.

Bloomberg také s odvoláním na informované zdroje uvedl, že Gabbana zvažuje prodej svého 40procentního vlastnického podílu ve firmě. Společnost se snaží vypořádat se zadlužením v objemu 450 milionů eur (11 miliard Kč).

Podnik se podle Bloombergu dohodl na refinancování dluhu. Věřitelé firmě na základě dohody poskytnou dalších až 150 milionů eur. Společnost uvažuje o prodeji nemovitostí a obnovení licencování značky za účelem získání finančních prostředků, dodal Bloomberg.

Značka Dolce & Gabbana vznikla v roce 1985 a větší popularitu začala získávat v 90. letech. Zasloužily se o to podprsenky s kuželovitými košíčky, korzetové střihy a dokonale padnoucí černé šaty, uvedla agentura AP.

Návrháři často čerpali inspiraci ze sicilských kořenů spoluzakladatele Domenika Dolceho, a to v podobě průsvitných materiálů a síťoviny v pánské módě nebo zářivých květinových a ovocných potisků a šperků s naddimenzovanými kříži.

Jako modelka pro společnost pracovala Monica Bellucciová, která se později proslavila jako herečka.

 

Čtěte více:

Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
20.11.2025 16:02
Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
Světový trh s luxusním zbožím se po letošní stagnaci vrátí v příštím r...
Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace
02.12.2025 13:04
Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace
Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy K...
LVMH (-7 %) zklamala výsledky i výhledem. Luxusní sektor čeká delší útlum
28.01.2026 13:18
LVMH (-7 %) zklamala výsledky i výhledem. Luxusní sektor čeká delší útlum
LVMH svými výsledky i varováním před letošním rokem zklamala investory...
Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
02.03.2026 13:15
Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
Investoři reagují na rozsáhlý konflikt na Blízkém východě: zatímco akc...
Na íránskou válku těžce doplácí luxusní sektor. Akcie LVMH klesly v prvním čtvrtletí nejvíce v historii
01.04.2026 13:28
Na íránskou válku těžce doplácí luxusní sektor. Akcie LVMH klesly v prvním čtvrtletí nejvíce v historii
Letošní první čtvrtletí bylo pro akcie francouzského luxusního konglom...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.04.2026
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět