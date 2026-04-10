Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná

Spoluzakladatel módního domu Dolce & Gabbana Stefano Gabbana rezignoval k 1. lednu na funkci předsedy představenstva. Ve firmě ale zůstává v tvůrčí roli. Podle médií zároveň zvažuje prodej svého čtyřicetiprocentního podílu, zatímco společnost řeší refinancování stovek milionů eur dluhu.
Stefano Gabbana, spoluzakladatel módního domu Dolce & Gabbana, rezignoval k 1. lednu na funkci předsedy představenstva. S odvoláním na sdělení podniku o tom dnes informují tiskové agentury. Třiašedesátiletý módní návrhář a podnikatel ale z firmy úplně neodchází. Z úředních dokumentů podle agentury AP vyplývá, že Gabbanu ve funkci nahradil Alfonso Dolce, což je bratr spoluzakladatele Domenika Dolceho.
"Tato rezignace nemá žádný dopad na tvůrčí činnost, kterou Stefano Gabbana pro skupinu vykonává," sdělila firma agentuře Reuters. Potvrdila tak předchozí informace agentury Bloomberg.
Bloomberg také s odvoláním na informované zdroje uvedl, že Gabbana zvažuje prodej svého 40procentního vlastnického podílu ve firmě. Společnost se snaží vypořádat se zadlužením v objemu 450 milionů eur (11 miliard Kč).
Podnik se podle Bloombergu dohodl na refinancování dluhu. Věřitelé firmě na základě dohody poskytnou dalších až 150 milionů eur. Společnost uvažuje o prodeji nemovitostí a obnovení licencování značky za účelem získání finančních prostředků, dodal Bloomberg.
Značka Dolce & Gabbana vznikla v roce 1985 a větší popularitu začala získávat v 90. letech. Zasloužily se o to podprsenky s kuželovitými košíčky, korzetové střihy a dokonale padnoucí černé šaty, uvedla agentura AP.
Návrháři často čerpali inspiraci ze sicilských kořenů spoluzakladatele Domenika Dolceho, a to v podobě průsvitných materiálů a síťoviny v pánské módě nebo zářivých květinových a ovocných potisků a šperků s naddimenzovanými kříži.
Jako modelka pro společnost pracovala Monica Bellucciová, která se později proslavila jako herečka.