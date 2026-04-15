Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění

Poslední dubnový víkend se Praha opět stane dějištěm mimořádné události pro všechny milovníky krásných historických vozů. Ve dnech 25.–26. dubna 2026 se v malebném prostředí Galerie Golf Hostivař uskuteční již 6. ročník mezinárodní soutěže elegance AUTOMOBILOVÉ KLENOTY. Během let si tato akce vydobyla pověst jedné z nejprestižnějších přehlídek exkluzivních veteránů v České republice a každoročně přitahuje nejen znalce automobilové historie, ale i širokou veřejnost.
Výjimečnost Automobilových klenotů spočívá v jedinečné kombinaci elegantního prostředí, pečlivě kurátorovaného výběru vozidel a atraktivního programu. Návštěvníci mají možnost spatřit skutečné automobilové unikáty, které jejich majitelé veřejně prezentují jen zcela výjimečně a které většinu času zůstávají skryté v soukromých sbírkách. Společným jmenovatelem všech vystavovatelů i účastníků je vášeň pro krásu historických strojů, jejich technickou dokonalost a příběhy, které se za nimi skrývají.
Letošní ročník nabídne mimořádně atraktivní skladbu exponátů. Těšit se můžete na výběr vozů značky Mercedes-Benz u příležitosti 140 let její existence, na soutěžní vozy značky Škoda připomínající 125 let Škoda Motorsport i na samostatnou expozici historických vozů Ferrari. Přítomny budou rovněž vzácné stroje dalších světových značek, a to včetně historických motocyklů. To vše bude vystaveno přímo na precizně udržovaném trávníku golfového hřiště, který dodává celé akci nezaměnitelnou atmosféru.
Automobilové klenoty nejsou určeny pouze odborníkům a sběratelům, ale také rodinám s dětmi a návštěvníkům, kteří si chtějí užít příjemný den v inspirativním prostředí. Po celý víkend je připraven bohatý doprovodný program doplněný kvalitní gastronomií a možností odpočinku v zeleni areálu. Vrcholem celé akce bude slavnostní moderovaná promenáda vozidel na červeném koberci, během které odborná porota vyhlásí vítězné automobily jednotlivých kategorií. Do hodnocení se však aktivně zapojí také návštěvníci prostřednictvím divácké ankety.
Zájemci si mohou atmosféru minulých ročníků přiblížit prostřednictvím videí dostupných na YouTube.
AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026 se konají v areálu Galerie Golf Hostivař v Praze o víkendu 25.–26. dubna 2026, vždy od 10 do 17 hodin. Kompletní program, další podrobnosti i odkaz na nákup vstupenek naleznete na webových stránkách a na Facebookové události akce.